Kritiek op Feyenoord-transfers: 'Ze zijn nog geen vaste waarde gebleken'

Feyenoord leek het lang goed voor elkaar te hebben in zowel de Eredivisie als de Champions League, maar na de afgelopen dramatische week ziet het er opeens heel anders uit. De Rotterdammers gingen onderuit tegen Atlético Madrid en liggen daardoor uit de Champions League. Een paar dagen later ging het mis tegen PSV, waardoor de achterstand op de Eindhovenaren inmiddels tien punten is. Volgens Sinclair Bischop moet de regerend landskampioen ook kritisch kijken naar de prestaties van de zomeraankopen.

Feyenoord kroonde zich een paar maanden geleden voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland en was er alles aan gelegen de succesploeg zoveel mogelijk intact te houden. Het zag aanvoerder Orkun Kökçü weliswaar vertrekken naar Benfica en Oussama Idrissi niet meer terugkeren, maar voor de rest bleef de schade ‘beperkt’. De Rotterdammers zelf waren erg actief op de transfermarkt en haalden onder anderen Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Ayase Ueda en Luka Ivanusec voor aardig wat geld naar De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Maar na de eerste maanden van het seizoen is de conclusie dat nog niet elke zomeraankoop heeft overtuigd. Dat stelt Bischop althans. “Feyenoord heeft veel geld uitgegeven aan spelers als Ivanusec, Zerrouki en Ueda. Spelers die Feyenoord beter maken, maar ze zijn nog geen vaste waarde gebleken”, vertelde de ESPN-verslaggever bij FC Rijnmond. “De kern van negen spelers van vorig jaar staat er nog in. Als je de balans opmaakt, met uitschakeling in de Champions League en de competitie, moet je ook kritisch die balans opmaken.”

De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan stipte daags na de verloren kraker tegen PSV al aan dat Feyenoord-trainer Arne Slot een probleem heeft op de flanken. Ivanusec kende een veelbelovende start in Nederland, maar slaagt er na zijn blessure niet in het verschil te maken. Igor Paixão worstelt al maanden met zijn vorm, terwijl Yankuba Minteh nog veel te grillig is om veel van te verwachten. “Er wordt veel gewisseld aan de zijkanten. Er is eigenlijk niet één speler die er uit springt”, stelt Robert Maaskant. “Als je mensen vraagt om de opstelling te maken, hoor je allemaal verschillende namen. Dat is geen goed teken.”

Volgens Bischop hoeft het geen probleem te zijn dat Slot zoveel wisselt op de flanken. “Vorig jaar duurde het ook lang voordat de vleugelspelers er stonden. Pas in de tweede seizoenshelft werd het een vast elftal.” Speelt Feyenoord na de winterstop nog mee om de landstitel? Het kreeg afgelopen zondag de kans om het gat ten opzichte van PSV terug te brengen tot vier punten, maar in plaats daarvan is het verschil nu tien punten. Bischop denkt dat Feyenoord al definitief een streep kan zetten door titelprolongatie. “Het doelsaldo is ook nog eens in het voordeel van PSV. Normaal gesproken is de titelstrijd wel al gespeeld. PSV om de Cruijff Schaal en nu weer. Zij zijn gewoon al iets verder dan Feyenoord, dat moet je eerlijk zeggen.”