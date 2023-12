‘Bange Ajax-speler had gelijkmaker tegen PEC met slimmigheid kunnen voorkomen’

Ajax incasseerde zondag een late gelijkmaker in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle: 2-2. Na afloop was er veel te doen om het tweede doelpunt van PEC, omdat aangever Apostolos Vellios hands zou hebben gemaakt. Volgens Marco van Basten had het doelpunt met een slimmigheidje kunnen voorkomen.

Rensch ging in de 89ste minuut van de wedstrijd na een voorzet vanaf de rechterflank het duel aan in de zestien met Vellios. De Ajax-verdediger ging met het hoofd naar de bal, maar Vellios wist het leder op het laatste moment met een omhaal toch nog te verlengen. De spits van PEC beroerde de bal vervolgens met de hand, maar volgens de arbitrage was van strafbaar hands geen sprake, waardoor Lennart Thy kon scoren.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zit naar het doelpunt te kijken: is het niet gevaarlijk spel van Vellios?”, vraagt Van Basten zich maandagavond hardop af in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. “Rensch is bang om te koppen”, voegt de oud-topspits daaraan toe.

Collega-analist Ruud Gullit is het met Van Basten eens dat Vellios zeer hoog kwam met het been. “Als Rensch gaat liggen, dan is het gevaarlijk spel”, stelt Gullit overtuigd. Van Basten: “Ik zou als verdediger zo'n slimmigheid er toch ingooien. Hij trekt nu zijn hoofd weg.”

“Gewoon doen alsof je aan het hoofd geraakt bent?”, werpt presentator Wytse van der Goot op. Van Basten en Gullit reageren tegelijkertijd bevestigend: “Ja.”