Ongeloof om Eredivisie-uitblinker: ‘Sjezus, wat is hij goed… Hij is écht heel goed!’

Ruud Gullit vindt dit seizoen de opvallendste speler bij PSV. De analist is maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport lovend over de 22-jarige aanvallende middenvelder van de koploper van de Eredivisie.

Saibari is de laatste weken op dreef. Afgelopen zondag wist hij in de uitwedstrijd tegen AZ (0-4) opnieuw zijn visitekaartje af te geven, onder meer met een doelpunt en een assist.

Gullit komt maandagavond superlatieven tekort voor Saibari. “Sjezus, wat is die goed zeg... Hij is écht heel goed!”, zegt de analist over de talentvolle middenvelder. Gullit soms de kwaliteiten van Saibari op: “Hij staat altijd op de goede plek, hij geeft altijd de goede bal, hij loopt… Wat een geweldige voetballer is dit zeg.”

“Saibari vind ik echt de meest opvallende speler van PSV. Je denkt dat hij niet snel is, maar hij is hartstikke snel”, voegt Gullit daar nog aan toe. Ook Malik Tillman maakt de laatste weken indruk op het middenveld van PSV. Gullit vindt dat de huurling van Bayern München één aspect van zijn spel nog moet verbeteren: “Bij Tillman heb ik het idee dat het af en toe nog slaapt. Het lijkt wel of hij soms net even te lang wacht.”