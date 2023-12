Öztürk ontdekt Eredivisie-parel: ‘Ik denk dat Griezmann hem heeft gekocht in Football Manager’

beleefde afgelopen dinsdag een verdienstelijke invalbeurt namens Feyenoord in het Champions League-duel met Atlético Madrid (1-3 verlies). Süleyman Öztürk, huisanalist van Voetbal International, heeft genoten van één specifieke actie van de achttienjarige middenvelder.

Milambo, in de 64ste minuut bij Feyenoord als invaller binnen de lijnen gebracht door trainer Arne Slot, speelde in de slotfase van de wedstrijd fraai Antoine Griezmann uit. De belofte haalde de bal fraai achter zijn standbeen langs, liet de Franse superster van Atlético achter op de grond en speelde vervolgens ploeggenoot Ayase Ueda vrij in kansrijke positie. “Dat was een mooie actie, daar stond ik ook van te kijken”, zegt Öztürk op het YouTube-kanaal van van Voetbal International. “Ik dacht: wie is dat? Dat bleek Antoni Milambo te zijn. Het was een bijzondere actie.”

Artikel gaat verder onder video

Öztürk denkt dat Milambo grote indruk heeft gemaakt op het slachtoffer van zijn actie: Griezmann. “Iedereen weet natuurlijk dat Griezmann Football Manager speelt. Ik denk dat hij Milambo heeft gekocht bij zijn club, zo is hij. Hij heeft direct na afloop gekeken wie hij is en hoeveel hij kost en hem daarna vastgelegd. Het was echt een leuke actie!”

Zijn optreden tegen Atlético was tegen Milambo pas zijn derde wedstrijd dit seizoen in de hoofdmacht van Feyenoord. Eerder mocht hij als invaller opdraven in de Champions League tegen Lazio (1-0 verlies) en in de Eredivisie tegen Vitesse (4-0 winst). Tegen Vitessse wist hij te scoren.