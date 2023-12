Pascal Jansen is verbijsterd: 'Heb hem hoog zitten, maar dit verbaast mij'

Pascal Jansen zag zijn AZ in de resterende vijf minuten in het duel tegen NEC tot een aantal goede kansen komen, maar zag dat zijn ploeg het vizier niet op scherp had staan. kreeg een levensgrote kans, maar schoot tot verbazing van zijn eigen trainer hoog over.

"Ik heb dat moment teruggezien en dat is bijzonder. Ik heb die jongen zo hoog zitten in het afwerken, dat me dit eigenlijk een beetje verbaast", geeft Jansen na afloop van de wedstrijd tegen NEC (0-1 verlies) aan in gesprek met ESPN. "Hij is normaal gesproken echt loepzuiver in het afwerken", zegt hij over de geboren Achterhoeker, die veel van zijn wedstrijden speelt bij Jong AZ.

Meerdink zelf verscheen na afloop van de wedstrijd ook voor de camera's van ESPN en was zelfkritisch: "Die kans moet er honderd procent in", geeft de teleurgestelde spits toe. : Het gebeurde in een split second. Ik probeerde hem vol te raken, maar raak hem denk ik te hard", legt hij uit. "Dan gaat hij over."

AZ haalde alles uit de kast om in de resterende vijf minuten nog een resultaat te boeken tegen NEC, maar de Nijmegenaren hielden stand. Dat ging wel met pijn en moeite, want de ploeg van Jansen had een goed strijdplan bedacht. Het leverde echter geen resultaat op.