AZ krijgt goed bericht uit Schotland over trainer Pascal Jansen

AZ hoeft zich geen zorgen meer te maken dat trainer Pascal Jansen naar Rangers FC vertrekt. De oefenmeester van de Alkmaarders werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Schotse topclub, maar zondag werd duidelijk dat Rangers FC voor een andere coach heeft gekozen.

De afgelopen weken werd Pascal Jansen, die het ook dit seizoen weer uitstekend doet bij AZ, regelmatig gelinkt aan Rangers. De Schotten namen na een tegenvallend begin van het seizoen afscheid van trainer Michael Beale, die Giovanni van Bronckhorst opvolgde op Ibrox. Een groot succes werd zijn periode daar niet, waardoor Rangers al na één seizoen op zoek ging naar een nieuwe trainer. Door de goede prestaties van Jansen bij AZ in de Eredivisie en in de Conference League werd zijn naam nadrukkelijk in verband gebracht met de Schotten.

De trainer van Alkmaar Zaanstreek was niet de enige, want ook de clubloze Frank Lampard werd in verband gebracht met Rangers. Alle twee de trainers zijn het uiteindelijk niet geworden, want zondag werd duidelijk dat Philippe Clement als nieuwe trainer van de Schotse club is aangesteld. Hij was in het verleden onder meer succesvol actief bij Club Brugge, maar kende een mindere periode als trainer van AS Monaco.