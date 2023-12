Peter Bosz laat de speler naast hem blozen: ‘Hij is echt geweldig!’

Peter Bosz heeft genoten van het optreden van tegen Feyenoord. De doelpuntenmaker schoof op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd (1-2) aan bij Peter Bosz, die fraaie complimenten uitdeelde aan de middenvelder,

"Ik vond hem ook wel een uitblinker ja Dat kenmerkt eigenlijk zijn voetbal. Hij is ongelooflijk sterk en krachtig en hij is technisch erg goed", somt Bosz een aantal kwaliteiten van de aanvallende middenvelder op. Dat houdt hij waarschijnlijk ook negentig minuten vol, maar hij is ook een echte teamspeler. Dat zijn kwaliteiten die Saibari uiteindelijk een hele grote speler kunnen maken", geeft Bosz aan. Als hij ook nog gaat scoren zoals hij nu doet, dan is het ongekend."

Saibari was deze week razend belangrijk voor PSV, want het jeugdproduct van de Brabantse club was woensdag ook al op fraaie wijze trefzeker tegen Sevilla, dat door PSV werd verslagen in de Champions League. Met een doelpunt tegen Feyenoord in De Kuip liet Saibari zondag opnieuw zien in een uitstekende vorm te verkeren.