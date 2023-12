PSV reageert op onderzoek Follow the Money: mogelijk gevolgen richting WK 2026

PSV hoeft niet bang te zijn voor eventuele straffen of puntenaftrek naar aanleiding van het onderzoek van Follow the Money. Daaruit bleek dat de club rondom de transfer van een aantal (Amerikaanse) regels heeft overtreden. Sportieve gevolgen hoeft de club niet te verwachten, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

PSV betrok de KNVB zelfs in de deal met de eigenaar van Spartak, olieconcern Lukoil, die in Amerika op de zwarte lijst staat vanwege de oorlog in Rusland. “Door geld van PSV te stallen op een derdenrekening van de voetbalbond, waarna de betaling aan Spartak Moskou later zou kunnen plaatsvinden, kon Til alsnog naar Eindhoven”, schrijft de ochtendkrant over de gekozen constructie. De UEFA en de FIFA hebben de transfer niet afgeschoten en dus komen er geen sportieve sancties.

Artikel gaat verder onder video

“Er is ook absoluut geen sprake van puntenaftrek door de KNVB of UEFA en dat gaat ook in de toekomst niet gebeuren”, weet de ochtendkrant. Bovendien wilde Til graag weg uit Rusland en ook dat menselijke aspect heeft meegewogen voor de huidige koploper van de Eredivisie. “De Eindhovense club denkt te goeder trouw te zijn omdat de KNVB is ingeschakeld en via de constructie met een derdenrekening ook mee heeft gedacht bij de transfer.”

Alleen vanuit Amerika kunnen er eventuele nadelige gevolgen zijn voor PSV in de toekomst. “Mogelijk mogen Amerikaanse organisaties dan bijvoorbeeld geen zaken meer met hen doen, waar voor PSV vervelend zou kunnen zijn in aanloop naar het WK van 2026. Ook kan de transfer reputatieschade opleveren. Of en in hoeverre dit misschien voor PSV gaat gelden, is nog volstrekt onduidelijk”, aldus het ED.