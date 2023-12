PSV in problemen na uitgebreid onderzoek Follow the Money

PSV is genoemd in een grote publicatie van Follow the Money. De Eindhovenaren deden zaken met de Russische club Spartak Moskou en dat was destijds ‘in strijd met de sancties tegen Rusland’, zo schrijft het onderzoeksmedium.

PSV heeft in de zomer van 2022 drie miljoen euro betaald aan de Russische topclub om middenvelder Guus Til over te nemen. Een jaar eerder speelde hij op huurbasis bij Feyenoord, maar dat was destijds wel volgens de regels bij de UEFA. Een transfersom betalen is echter tegen de regels, gezien alle sancties die er vanwege de oorlog in Oekraïne liepen tegen Rusland.

“Geen van de stakeholders bij Spartak Moskou stond op de zwarte lijst. We deden niks verkeerds”, reageerde Jaap van Baar, financieel directeur van PSV bij FTM. Desondanks kan PSV wel in de problemen komen, want de eigenaar van Spartak Moskou staat wél op de Amerikaanse sanctielijst. Op de Europese sanctielijst komt de naam inderdaad niet voor.

Ook de KNVB moet vrezen voor gevolgen, omdat het tijdelijk een deel van de transfersom op stal heeft gehouden. “Door het geld van PSV, bedoeld voor Spartak Moskou, te beheren, is de KNVB met haar bank onderdeel geworden van de transactie. Zo dreigt ook de Nederlandse voetbalbond in de problemen te komen met het deposito-verbod van de EU”, schrijft het onderzoeksmedium.

NEC nam Lars Olden Larsen voor 325.000 euro over van Pari Nizhniy Novgorod, maar van die transfersom is nog geen stuiver betaald. De twee Nederlandse clubs zijn niet de enige die in het onderzoek voorkomen, ook talloze grote Europese clubs zijn de mist ingegaan in deze zaak.