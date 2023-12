PSV sloopt AZ op één onderdeel: 'Dít doen ze echt ge-wel-dig'

PSV kent geen enkele genade met AZ zondagavond in de Eredivisie. Na ruim een kwartier stond de formatie van Peter Bosz al met 0-3 voor in Alkmaar, waar trainer Pascal Jansen nog voor de pauze een driedubbele wissel moest doorvoeren. Het meest onder de indruk was analist Kenneth Perez van het drukzetten, al haalde PSV ook de hoogste passnauwkeurigheid van dit seizoen tot dusver.

Dat vertelde Perez zondagavond met een grote glimlacht bij ESPN in de rustanalyse. “Het is een zeer eentonige wedstrijd, waarin PSV een vrijwel perfecte eerste helft speelt”, is de Deen lovend over de Eindhovenaren. “Maar ik ben vooral onder de indruk van het drukzetten van PSV. Daar ben ik het meest van onder de indruk, ja.”

Collega Karim El Ahmadi sloot zich aan bij die woorden. “Het drukzetten doen ze echt ge-wel-dig”, zei de oud-middenvelder. “AZ heeft vooral moeite met de linkerkant van PSV. Met Tillman die naar binnenkomt. Saibari links op het middenveld en Dest die eroverheen komt als linksbuiten. AZ schiet overal in tekort.” Ook Perez vond Dest goed spelen. “Hij was bijzonder handig met zijn dribbels en in de Eredivisie hoef je niet te kunnen verdedigen. En je kunt het nog oplossen als je verdedigend een keer niet goed staat.”

Ook journalist Maarten Wijffels was onder de indruk van PSV tegen AZ. “Deze eerste helft PSV was next level in dit eredivisieseizoen”, schreef hij op X over de snelste 0-3 achterstand van AZ ooit in de Eredivisie. “Aan de bal, maar vooral zonder. Ook in hett terugverdedigen (of vooruitverdedigen) na een verloren bal. Typerend de AZ-spelers die in paniek terugdribbelen.”

