PSV-talent verdwenen onder Bosz: 'Niet gelukt'

PSV-talent (22) kon in de afgelopen transferwindow naar FC Twente verkassen, maar de Eindhovenaren wilden hem niet laten gaan in de absolute slotfase van de transferwindow. Desondanks is hij nog niet doorgebroken onder Peter Bosz dit seizoen.

“Ja, dat is niet gelukt”, vertelde clubwatcher Rik Elfrink in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad op de opmerking dat het idee was om Sambo met Jordan Teze te laten concurreren bij PSV. Toen Teze dit weekend uitviel tegen Feyenoord, kwam Patrick van Aanholt echter binnen de lijnen en verhuisde Sergino Dest naar de rechterkant van de achterhoede.

“Hij heeft weinig minuten gemaakt, maar af en toe ingevallen. Maar hij heeft veel te weinig gevoetbald”, vervolgde Elfrink over Sambo. “Hij had naar FC Twente gekund aan het einde van de transferperiode, maar die transfer is nét niet doorgegaan. Voor die jongen wel zonde”, vond de journalist.

Volgens Elfrink is Sambo nog altijd een 'groot talent'. “Het is een fijne voetballer, een technische vaardige back die echt wel mogelijkheden heeft. Hij heeft offensieve drang, verdedigend is hij best taai. Daar kan hij nog wel in groeien, maar jammer voor hem dat hij zo weinig aan bod kwam”, aldus Elfrink, die ook begrijpt dat Teze de voorkeur krijgt in het Philips Stadion. “Voor hemzelf had je gehoopt dat hij meer speeltijd had gemaakt.”

Over alle competities kwam Sambo weliswaar nog tot tien optredens, maar daarin maakte hij slechts iets meer dan honderd minuten. Omdat hij een aflopend contract heeft, maakt het de situatie extra interessant. Sambo is niet de enige PSV’er met een aflopende verbintenis. Ook André Ramalho, Isaac Babadi en Boy Waterman liggen maar vast tot en met het einde van dit seizoen. Met vooral Babadi worden ook regelmatig gesprekken gevoerd over een nieuwe verbintenis.