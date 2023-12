SC Heerenveen bezorgt Almere volgende ruime zeperd en nestelt zich verder in subtop

SC Heerenveen heeft vrijdagavond een overtuigende overwinning geboekt op Almere City: 3-0. De ploeg van Kees van Wonderen kwam in het eigen Abe Lenstra Stadion al vroeg op voorsprong via Pelle van Amersfoort, die ook in het tweede bedrijf nog trefzeker was voor de Friezen. Heerenveen nestelt zich hierdoor verder in de subtop.

In een koud Friesland begon de thuisploeg in vorm wat stroef aan het treffen met Almere City. Het eerste officiële onderonsje kwam pas los, nadat een prachtige steekbal van Osame Sahraoui uiteindelijk geen beloning kreeg. Pelle van Amersfoort zag zijn poging voor de lijn gered worden. De spits trof na een kwartier spelen alsnog doel. Zijn tweede seizoenstreffer was het besluit na een schitterende steekbal van ditmaal Simon Olsson. Tussentijds had Almere City-aanvaller Cornelius Hansen een diagonale schotpoging in huis die prima gepareerd werd door Heerenveen-doelman Andries Noppert. Oliver Braude, die deze week zijn Heerenveen-contract verlengde, zag zijn schotpoging na een kleine 20 minuten nipt overgaan. Heerenveen was heer en meester, maar moest lang wachten om afstand te nemen. Pelle van Amersfoort dacht al te kunnen juichen met de rust in zicht, maar zag zijn kopbal uitstekend gered worden door Almere City-keeper Nick Bakker. Verslagen werd de doelman alsnog. Wederom lag een magnifieke pass aan de basis van het doelpunt. Thom Haye etaleerde een verfijnde wreeftraptechniek, waarna Mats Köhlert de bal panklaar legde voor Sven van Beek. De aanvoerder schoof de 2-0 tegen de touwen.

Na rust hadden Sahraoui en van Amersfoort het duel in krap 15 minuten kunnen beslissen, maar beiden aanvallers lieten dit na. Almere City bleef in leven, mede dankzij doelman Bakker. De gasten probeerden het wel, maar alle ijver ten spijt, aanvallend waren ze onmachtig. De 5-0 thuisnederlaag van verleden week was nog niet helemaal verwerkt zo leek het. Tot overmaat van ramp kwam aan alle Almeerse hoop een einde toen van Amersfoort met zijn tweede van het duel de 3-0 op het scorebord schoot. Wederom een fijne bal van achteruit van de voet van Haye die eraan ten grondslag lag. Che Nunnely had kort erna de score nog verder op kunnen voeren, maar de vuisten van Bakker voorkwamen erger. Kort voor het eind kon Almere de eer redden. De grootste kans voor de gasten was niet besteed aan invaller Théo Barbet die een corner langs de verkeerde kant van de paal liep.

Met een vijfde zege in zes duels bouwt Heerenveen gestaag verder aan een stabiele plek in de subtop. Met een uitwedstrijd tegen PSV voor de boeg is er een fijne basis gelegd. Almere City wist de opgelopen wond van vorige week nog niet kleiner te maken en maakt zich nu op voor een uitduel tegen AZ.