Sjoerd Mossou geeft informatie over zoektocht Ajax naar nieuwe trainer: 'Er zijn twee opties...'

Sjoerd Mossou verwacht dat toekomst algemeen directeur Alex Kroes van Ajax een topkandidaat uit het buitenland naar Amsterdam haalt als nieuwe trainer, of dat de oud-beleidsbepaler van Go Ahead Eagles kiest voor een langer verblijft van John van 't Schip in Amsterdam. Volgens de journalist zijn dit de twee opties waar Ajax het in de zoektocht naar een nieuwe trainer mee moet doen.

Dat vertelt Mossou in de AD Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad, waarin het jaar van Ajax uitvoerig wordt besproken. Daarin wordt er ook alvast gekeken naar het volgende seizoen, waarin Ajax zich, na de mislukte avonturen van voormalig-hoofdtrainers Maurice Steijn en Alfred Schreuder in Amsterdam, geen fout meer kan permitteren in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Mossou denkt daarom dat Kroes nooit zou gaan voor een gok, maar een veilige of overtuigende keuze gaat maken.

"Wat je hoort van de mensen die het kunnen weten: er zijn twee opties. Of hij (Kroes, red.) haalt een topkandidaat uit het buitenland, waar hij heilig van is overtuigd. De categorie Míchel (Trainer Girona, red.), die al niet meer haalbaar is waarschijnlijk hoor, maar zo'n type trainer. Of Ajax zegt dat de ideale kandidaat er niet is en dan is het meest veilige om met John van 't Schip door te gaan", geeft Mossou aan.

De columnist denkt dat Ajax zich ervan bewust is dat het volgend jaar een trainer moet hebben waar geen enkele twijfel over bestaat, al is het doorgaan met Van 't Schip momenteel niet iets wat concreet speelt in de Johan Cruijff ArenA: "Op dit moment is dat niet het uitgangspunt, maar je moet natuurlijk niet in de situatie komen dat je voor een soort alternatief kiest, zoals Maurice Steijn."