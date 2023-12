Sparta herovert zesde plaats: Kitolano zorgt voor minimale zege in Almelo

Sparta Rotterdam is door een 0-1 overwinning op Heracles Almelo terug op de zesde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers werden in Almelo gered door , die met zijn derde doelpunt in de laatste vier duels uitgroeide tot de matchwinner in de Erve Asito.

De eerste helft tussen de twee Griekse Goden was verre van goddelijk. Het tempo lag laag en kansen waren schaars. Sparta begon wel wat sterker dan de uitploeg, wat ook tot wat kleine mogelijkheden leidde. Het dichtst bij een doelpunt was Sparta in minuut zes. Jonathan De Gùzman legde aan voor een vrije trap op een mooie plek, maar Michael Brouwer bokste zijn bal met een mooie duik uit de hoek.

Richting het einde van de eerste helft was het Heracles dat het initiatief nam. Dat begon met een kans voor Bryan Limbombe. Hij kreeg uit een corner de bal voor zijn voeten en schoot hard in. Hij vergat alleen een hoek uit te kiezen, waardoor Nick Olij kon reageren op de inzet. Ook Anas Ouahim en Ruben Roosken probeerden het doel van Sparta onder vuur te nemen. Beide spelers konden echter niet voldoende richting geven aan hun schot. De ploegen gingen dus met een 0-0 tussenstand de rust in.

De tweede helft begon hoopgevend. Beide ploegen kregen een kans, kort na rust. Het was eerst Sparta dat de laatste pass net niet bij een eindstation kreeg en kort daarna kopte Mohamed Sankoh namens Heracles van dichtbij naast. De grootste kans van de thuisploeg was voor Limbombe. Vanaf een meter of drie probeerde hij de bal in het net te werken, maar Olij redde fenomenaal.

Na ruim een uur spelen waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Sven Sonnenberg leed knullig balverlies en Joshua Kitolano was er als de kippen bij om daarvan te profiteren. Hij schoof de bal beheerst in de verre hoek en liet Michael Brouwer kansloos. De tegengoal was een klap die Heracles niet meer te boven kwam. De ploeg uit Almelo kwam amper meer in de buurt van het doel van Sparta en grote wapenfeiten wist de thuisploeg niet meer bij elkaar te spelen. Kort voor het laatste fluitsignaal was het zelfs Sparta dat bijna nog een treffer maakte, ware het niet dat Brouwer de inzet van dichtbij kon stoppen.

Daarmee kon Sparta de wedstrijd relatief eenvoudig over de streep trekken en stapte het met drie punten in de tas weer in de bus naar Rotterdam. Volgende week gaat Heracles op bezoek bij hekkensluiter Vitesse, terwijl Sparta een bezoekje krijgt van FC Twente.