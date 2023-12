Opvallende naam genoemd bij Ajax: ‘Is hij niet goed genoeg voor Ajax? Nou, dat vraag ik me af’

is zaterdagavond voorafgaand aan Ajax - Sparta Rotterdam onderwerp van gesprek in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. Kees Kwakman en Karim El Ahmadi bespreken over de 22-jarige middenvelder van Sparta een versterking zou zijn voor Ajax.

Aanleiding voor de discussie is het interview dat Hans Kraay junior vlak daarvoor in de Johan Cruijff ArenA hield met Jeroen Rijsdijk. “Er zijn heel veel clubs op zoek naar een controleur die het fort bewaakt en niet weggaat en ballen verovert. Onder meer Ajax Jij hebt Kitolano. Wat is zijn top?”, vroeg Kraay junior aan de trainer van Sparta. De verslaggever suggereerde vervolgens dat ‘Kitolano nu nog niet goed genoeg voor Ajax is’.

“Nou, dat vraag ik me af”, reageert Kwakman in de studio van ESPN op die laatste opmerking van Kraay junior. “Nu is hij misschien nog niet goed genoeg voor Ajax, maar dit is een hele interessante speler. Hij is gekomen als nummer zes, als stofzuiger, zoals Bart Vriends hem vorige week noemde. Als Arno Verschueren niet speelt, of geschorst is, dan speelt hij op tien. Hij is sterk in de duels, goed op z’n poten, maar ook in de kleine ruimte. Inmiddels ontwikkelt hij zich echt als een allround middenvelder. Hij is clubtopscorer met vier goals. Hij heeft een paar schitterende goals gemaakt. Hij is 22 jaar, elke wedstrijd heeft hij gespeeld sinds hij bij Sparta is. Dat zegt ook wat over z’n fysiek. Het is een hele goede aankoop voor Sparta.”

Collega-analist El Ahmadi kan zich vinden in de analyse van Kwakman over Kitolano. “Het is een speler die verdedigend altijd goed staat. Vorig seizoen speelde hij veel voor de verdediging, en nu is hij hoger op het veld ook heel goed. Dus dit is echt een speler die al twee jaar heel goed presteert. Dit is een heel interessante speler voor de top van Nederland”, aldus de oud-middenvelder