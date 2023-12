Ünüvar voorkomt in blessuretijd dat Sparta-tiental kunststukje voltooit tegen Twente

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag bijna een absoluut kunststukje kunnen voltooien tegen FC Twente. De Rotterdammers kwamen op Het Kasteel op slag van rust met tien man te staan én op achterstand, maar vochten zich in ondertal door twee benutte strafschoppen van knap naar een voorsprong. Ajax-huurling zorgde in blessuretijd echter alsnog voor een puntendeling: 2-2.

De wedstrijd was in de eerste helft al behoorlijk spannend, met kansen over en weer. Het eerste belangrijke moment was de botsing tussen Tobias Lauritsen en Robin Pröpper. Laatsgenoemde raakte geblesseerd aan het hoofd, nadat hij in contact kwam met de schouder van de Noorse spits. Pröpper werd vervangen door Alec van Hoorenbeeck. Bij absentie van de aanvoerder van FC Twente kreeg Sparta de grotere kansen. Zo gaf Jonathan de Guzman een uitsekende voorzet op Lauritsen en kon Lars Unnerstall de bij hem wegdraaiende bal van Camiel Neghli nog net keren. Ook uit de rebound ontstond nog een grote kans, maar die leverde eveneens geen treffer op.

n de blessuretijd van de eerste helft veranderde het spel enorm met een rode kaart en een doelpunt. Saïd Bakari kwam van achteren in op de voet van Michel Vlap en kreeg daarvoor een rode kaart. Voor Sparta werd het snel nog erger met een doelpunt aan Twente-kant. Daan Rots gaf de voorzet in het strafschopgebied op Manfred Ugalde, die door kon koppen naar Sem Steijn. Zijn aanname was goed en hij frommelde de bal langs Nick Olij. Zo stond Twente er voor rust ineens heel goed voor, met een voorsprong én een numerieke meerderheid.

Na rust leek de ploeg van Joseph Oosting voornemens de wedstrijd snel af te maken. Meteen kreeg Twente drie grote kansen. De voorzet van Daan Rots zorgde voor een schoten op de keeper, de paal en naast voor een corner. Niet veel later bleek toch het tegendeel te gebeuren. Arno Verschueren werd in het strafschopgebied aangetikt en zo kregen de tien Spartanen van de VAR een penalty mee. Tobias Lauritsen schoot de bal langzaam enzacht in de linkeronderhoek± 1-1. Nog geen vijf minuten later was het opnieuw raak. Michal Sadilek tackelde Django Warmerdam binnen de zestien en kreeg daarvoor geel. Weer mocht Lauritsen aanleggen vanaf de stip en weer schoot hij binnen. Zo was de ommekeer met tien man compleet voor Sparta.

Vanaf dit punt was het duidelijk. Sparta moest volhouden en de voorsprong verdedigen, terwijl FC Twente op jacht ging naar een resultaat. De wissels van Oosting hintten op een slotoffensief en Tijs Velthuis van Sparta kreeg een gele kaart voor tijdrekken. De uitploeg gaf ongelooflijk veel voorzetten, en kreeg corners en kansen te over. Pas in de extra tijd kreeg FC Twente eindelijk wat het minimaal wilde. Naci Ünüvar schoot vanuit een moeilijke hoek keihard de 2-2 binnen, op aangeven van Mitchell van Bergen.

Dit was het laatste competitieduel voor de winterstop voor Twente en Sparta, die als mogelijke nummer drie en nummer zeven het kalenderjaar afsluiten. Komende midweek spelen beide ploegen nog wel uit in de KNVB Beker. Sparta mag woensdag naar Den Haag voor een duel met ADO en FC Twente gaat donderdag op bezoek bij PSV.