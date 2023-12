Spectaculaire comeback helpt Erik ten Hag aan ultiem kerstcadeau

Manchester United heeft dinsdagavond een spectaculaire zege op Aston Villa geboekt. Halverwege de wedstrijd keek de geplaagde ploeg van trainer Erik ten Hag nog tegen een 0-2 achterstand. Dankzij doelpunten van Alejandro Garnacho (twee keer) en Rasmus Højlund schreef Manchester United alsnog drie punten bij: 3-2.

Boxing Day, een speciale dag in de Premier League. Waar andere competities met Kerstmis stoppen, gaat de Engelse competitie traditioneel door. Onder zijn kerstboom hoopte Erik ten Hag met een overwinning een verlaat kerstcadeau te krijgen. Met de slechte vorm van The Mancunians, die in de laatste vier duels geen doelpunten scoorden, en een sterke tegenstander in Aston Villa leek dat echter een lastig karwei te worden. Toen er na een halfuur een 0-2 voorsprong voor de ploeg uit Birmingham op het bord stond, bleek dat ook het geval te zijn.

De thuisploeg begon enthousiast aan de wedstrijd, toen Alejandro Garnacho op de rechterflank werd weggestuurd maar wegens buitenspel werd teruggefloten. De ploeg van Ten Hag kon dit echter geen vervolg geven, omdat de hoge druk van Aston Villa veelvuldig zorgde voor vroeg balverlies. The Lions konden het overwicht in de beginfase echter nog niet omzetten in kansen, omdat in het strafschopgebied de verkeerde keuzes werden gemaakt. De eerste poging tussen de palen was tegen de onzekere André Onana gelijk raak. Een vrije trap van John McGinn vanaf de rechterflank vloog aan iedereen voorbij en plofte langs de weifelende keeper in het doel.

Ook het tweede doelpunt van de bezoekers kon toegeschreven worden aan een verdedigende fout. Na een verre corner van de Schotse Villa-aanvoerder kon Clément Lenglet de bal ongehinderd terugkoppen, waarna de vrijstaande Leander Dendoncker met de hak de voorsprong vergrootte. Vervolgens liet de ploeg van Unai Emery de bal aan de thuisploeg, die naarstig op zoek ging naar een tegentreffer. Emiliano Martínez werd door Marcus Rashford tweemaal getest, maar veelvuldig gingen de pogingen van de buitenspelers langs de verkeerde kant van de paal. Het leeuwendeel van de mogelijkheden bereikte de eindfase echter niet; zij het door een gebrek aan communicatie, een gebrek aan controle of de goed functionerende buitenspelval van de tegenstander.

In de tweede helft leek het dan eindelijk feest op Old Trafford, toen Garnacho na een snelle counter zijn landgenoot Martinez omspeelde en raak schoot. De VAR zag echter dat Rashford zijn pass te laat verstuurde, waardoor het doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd. Even later kwam United na een zwakke pass van Diego Carlos in eenzelfde situatie terecht, maar ditmaal was het doelpunt wel rechtsgeldig. Vervolgens hield de druk van The Mancunians aan, en leek de Braziliaanse verdediger een mogelijke penalty te veroorzaken met een lichte duw in de rug van Højlund. De Deen stond hierbij echter buitenspel, waardoor Villa in leven bleef.

De 2-2 hing door het passieve spel van de bezoekers echter in de lucht en viel enkele minuten later. Garnacho kreeg een pass van Bruno Fernandes met geluk voor zijn voeten, waarna hij via het been van Carlos raak schoot. De ploeg van Emery had vervolgens de mogelijkheid om heel snel iets terug te doen, maar het schot van McGinn werd op de lijn door Jonny Evans gekeerd. Vervolgens gingen beide ploegen op zoek naar een voorsprong, maar uiteindelijk was het Manchester United dat het 'Christmas miracle’ volmaakte. Een corner van de thuisploeg werd niet goed verwerkt door de mannen uit Birmingham, waardoor Højlund via de binnenkant van de paal zijn eerste Premier League-treffer kon binnenschieten. Aston Villa probeerde in de slotfase nog een gelijkmaker af te dwingen, maar dit lukte The Lions niet meer. Zij verspelen zo in een week vijf dure punten, terwijl Manchester United voor even uit de negatieve tendens is.