Sturing-effect blijft uit: Fortuna Sittard deelt volgende tik uit aan tiental Vitesse

Het Edward Sturing-effect blijft voorlopig uit bij Eredivisie-hekkensluiter Vitesse. De Arnhemmers komen ook in Limburg niet van de laatste plaats af na een 3-1 nederlaag bij Fortuna Sittard. scoorde twee keer voor de ploeg van trainer Danny Buijs, maar miste in de tweede helft tot tweemaal toe een penalty oog in oog met Vitesse-doelman . Vitesse speelde een groot deel van de tweede helft met tien man na een rode kaart voor .

Voor beide ploegen stonden er zaterdagavond drie broodnodige punten op het spel in Sittard. Vitesse heeft de rode lantaarn in handen en bezet daarmee de laatste plek in de ranglijst. Fortuna Sittard had ook een overwinning nodig om weer naar boven te kunnen kijken en weg te blijven uit de onderste regionen.

Artikel gaat verder onder video

Het viel te hopen dat alle supporters van Fortuna op tijd hun stoeltje hadden gevonden. We waren pas achttien seconden onderweg toen Kaj Sierhuis diep werd gestuurd en vervolgens Eloy Room wist te passeren om zo de openingstreffer op zijn naam te zetten. Het bleek het begin van de Kaj Sierhuis show in Sittard, want 20 minuten later was het opnieuw raak. Na een goede combinatie over de rechterflank kon Ivo Pinto de bal voorgeven en Sierhuis stond op de juiste plek om de bal overtuigend binnen te schieten. Vitesse mocht van geluk spreken dat er geen derde goal werd gemaakt door Sierhuis, want hij kreeg nog twee aardige kopkansen die beide knap gered werden door Vitesse-goalie Room. Vitesse stelde hier zeer pover aanvalsspel tegenover en werd geen enkel moment gevaarlijk in de eerste helft.

Hopelijk hadden de supporters die de openingstreffer gemist hadden geleerd van hun fout, want in de tweede helft was het weer direct raak. Tijjani Noslin ontsnapte na iets meer dan een minuut voetballen aan de linkerkant met zijn snelheid en kon zo op het doel af lopen waarna hij de bal met een mooie krul in de verre hoek plaatste voor de 3-0. Tot overmaat van ramp voor Vitesse kreeg Melle Meulensteen een minuut na de goal ook nog eens zijn tweede gele kaart na een oliedomme overtreding aan de zijlijn. De Vitesse-verdediger kon inrukken en zo moesten de Arnhemmers met tien man verder.

Na ruim een uur spelen deed Vitesse plots iets terug. Marco van Ginkel stuurde Million Manhoef weg die met links de bal hard in het dak van de goal schoot voor de 3-1. Er brak een zeer merkwaardig laatste kwartier aan in Sittard waarin Kaj Sierhuis een kwartier voor tijd de uitgelezen mogelijkheid kreeg om zijn hattrick te voltooien vanaf de strafschopstip. Hij schoot hard, maar onzuiver in de linkerhoek en Room wist te penalty te pakken. De VAR had echter gezien dat Room te vroeg van zijn lijn af was gekomen dus moest de strafschop opnieuw genomen worden. Sierhuis ging opnieuw achter de bal staan en koos voor hetzelfde recept als bij zijn eerste poging. Hetzelfde gold voor Room die opnieuw dezelfde hoek koos en weer redding kon brengen om Sierhuis van een hattrick te onthouden. Een paar minuten later kreeg Van Ginkel een enorme kans na een ketser van Ivor Pandur. Hij kon de bal voor een bijna leeg doel inschieten maar Pinto wist op de lijn redding te brengen.

Door deze overwinning van Fortuna stijgt het voorlopig naar de tiende plaats op de ranglijst en heeft het de aansluiting met het linkerrijtje gevonden. Vitesse blijft op de laatste plaats staan en de degradatiezorgen zullen alleen maar toenemen voor de ploeg van Edward Sturing.