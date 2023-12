Valentijn Driessen: 'Blaas twee keer en hij valt omver: hij wordt nooit eerste keus bij Ajax'

Valentijn Driessen ziet Arjany Martha niet als de oplossing voor Ajax op de linksbackpositie. De twintigjarige jeugdexponent krijgt de afgelopen weken geregeld het vertrouwen van John van 't Schip, maar komt in de ogen van Driessen niveau tekort.

De chef voetbal van De Telegraaf raadt Ajax aan om op zoek te gaan naar een nieuwe linksback op de transfermarkt, want de bezetting blijft ‘zwak’. “Wijndal komt aan het eind van het seizoen terug. Ik kan me niet voorstellen dat hij slechter is dan Martha”, blikt hij alvast vooruit in de podcast Kick-Off. Wijndal wordt dit seizoen verhuurd aan Antwerp FC.

De supporters hadden gehoopt dat Martha de oplossing zou zijn, weet Driessen. “Het was natuurlijk een sprookje: van jonge rechtsbuiten naar linksback. Hij kan aanvallend best aardig voetballen, maar verdedigen is zijn eerste taak en daar schiet hij veel tekort in. Het is ook een vlieggewicht. Blaas twee keer en hij ligt over de zijlijn. Dat is ‘m niet en wordt ‘m niet, hoe mooi iedereen het zich ook voorstelt. Het is leuk geweest. Hij moet zich op een aanvallende positie richten, want hij wordt nooit de vaste linksback van Ajax.”

Ook clubwatcher Mike Verweij ziet dat Martha nog veel te leren heeft. “Je zag het tegen NEC en bij de 2-1 van Sparta: hij liep gewoon te wandelen. Dat lichtte Kenneth Perez ook goed uit bij ESPN. Dat was natuurlijk niet goed.” Toch is hij nog wat positiever gestemd dan Driessen over de potentie van Martha. “Het is een jonge jongen en er zijn meer aanvallers ooit omgeturnd tot vleugelverdediger, zoals Michael Reiziger. Geef die jongen tijd. Misschien komt het nog. Maar zelfs een blinde ziet dat het beter moet bij hem.”