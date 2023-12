Perez schrikt van Ajacied in thuiswedstrijd tegen Sparta: 'Even serieus! Dit kan echt niet'

Kenneth Perez heeft zaterdagavond met veel verbazing zitten kijken naar het optreden van Ajax-verdediger Ar’jany Martha in de aanloop naar de aansluitingstreffer van Sparta Rotterdam. Martha werd ogenschijnlijk eenvoudig uitgespeeld en deed vervolgens geen enkele moeite om de bal terug te veroveren. Perez vindt dat onvoorstelbaar.

Ajax maakte op maandag 30 oktober bekend dat John van ’t Schip tot het einde van dit seizoen aan het roer staat als interim-hoofdtrainer. De voormalig voetballer van de Amsterdammers stond voor de zware klus om de club van de achttiende en dus laatste plaats in de Eredivisie te krijgen. Gelukkig voor Van ’t Schip kregen zijn spelers en hij een paar dagen na zijn aanstelling al de kans om de rode lantaarn over te dragen. Een overwinning op FC Volendam was daarvoor nodig. Van ’t Schip baarde voor de aftrap al opzien door in zijn basiself een plekje in te ruimen voor Martha.

Artikel gaat verder onder video

Martha is van nature een aanvaller en speelde zijn wedstrijden bij Jong Ajax vooral op een van de flankposities, maar werd door Van ’t Schip tegen FC Volendam opgesteld als linksback. Ajax-fans hielden hun hart vast, maar Martha deed het prima en kon na afloop rekenen op complimenten. Van ’t Schip is van fan Martha op de linksbackpositie en bleef hem de afgelopen competitieduels de voorkeur geven op die positie. Maar na zijn moeizame optreden tegen N.E.C. maakte Martha ook in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam geen al te beste beurt.

Vooral zijn optreden bij de Rotterdamse aansluitingstreffer zorgde voor gefronste wenkbrauwen. “Martha, even serieus!”, sprak Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN zijn verbazing uit. “Een paar weken geleden had ik het over hem, dat hij echt wel met zijn man meeliep. Maar dit is toch wel echt gewoon wandelvoetbal. Het is jouw man, het is jouw spits en hij loopt helemaal vrij.” Volgens Marciano Vink bewijst dit moment andermaal dat Martha geen verdediger maar een aanvaller is. “Hansen en Tavsan (van N.E.C., red.) hebben vorige week al laten zien hoe makkelijk hij uit te spelen is. In de verdediging en de één tegen één is hij écht niet goed”, aldus Vink.

Perez verwacht desondanks meer van Martha. Volgens de Deen deed hij in de voorgaande wedstrijden in ieder geval nog wel zijn uiterste best om de bal terug te veroveren. “Als hij toen werd uitgekapt, ging hij er vervolgens wel echt voor. Maar dit bestaat gewoon niet. Dit kan echt niet”, kon Perez er met zijn hoofd niet bij hoe Martha verdedigde bij de 2-1 van Sparta.