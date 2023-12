Driessen heeft twijfels over Ajax-aanstelling: ‘Het is maar de vraag of de club er goed aan heeft gedaan’

Valentijn Driessen moet het nog maar zien of het huwelijk tussen Ajax en Marijn Beuker een succes wordt. De Amsterdammers stelden laatstgenoemde onlangs op advies van Louis van Gaal aan als directeur voetbal. Beuker heeft in het verleden veel complimenten gekregen voor zijn werk voor de AZ-jeugdopleiding, die alom wordt geprezen. Driessen vraagt zich echter af of dat laatste wel terecht is.

De chef voetbal van De Telegraaf trekt in zijn column een vergelijking tussen Ajax en AZ. De huidige nummer vijf van de Eredivisie verzekerde zich donderdagavond dankzij een 3-1 overwinning op AEK Athene een van ticket voor de tussenronde van de UEFA Conference League. De Alkmaarders hoopten eveneens overwintering in Europa veilig te stellen, maar verloren met 2-0 bij Legia Warschau en zijn daardoor voor de winterstop al uitgespeeld in de Conference League. “Het excuus in Alkmaar is dat trainer Pascal Jansen nogal wat kwaliteit is kwijtgeraakt na de succesvolle Europese campagne. Zeker, en daar is onvoldoende op geanticipeerd tijdens de transferzomer om het succes in Europa te prolongeren”, schrijft Driessen.

Driessen stelt dat AZ niet de enige club is die de afgelopen maanden actief was in Europa en voorbije zomer veel belangrijke krachten zag vertrekken. Ajax nam afscheid van onder meer Dusan Tadic, Jurriën Timber en Edson Álvarez. “En daar is ondanks een bedrag van 150 miljoen euro aan uitgaven nauwelijks kwaliteit voor teruggehaald door de falende en inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat”, deelt Driessen een sneer uit aan de Duitser. Volgens Driessen kunnen AZ en Ajax ‘elkaar op die vlakken een hand geven’. “Dat geldt niet voor de doorstroming van talent. Weliswaar wordt de jeugdopleiding van AZ te pas en te onpas geroemd en werd vorig seizoen de Youth Champions League gewonnen. Maar vooralsnog breekt er nauwelijks een talent uit die lichting door in het eerste elftal.”

“Wie het aantal zelfopgeleide spelers bij AZ tegen Legia Warschau afzet tegen het aantal van Ajax tegen AEK Athene - twee tegen vijf - schrikt van de verhouding. Is die fantastische moderne Alkmaarse modeopleiding niet zo voornamelijk op beeldvorming gebaseerd?”, vervolgt Driessen. Bovenstaand leidt bij Driessen niet enkel tot twijfels over kwaliteit van de AZ-jeugdopleiding, maar ook de aanstelling van Beuker bij Ajax. “De statistieken - waar ze bij AZ zo van houden - doen aan het gesnoef overal over de jeugdopleiding in Alkmaar geen recht. In dat kader bezien, is het maar de vraag of Ajax er goed aan heeft gedaan om op gezag van RvC-adviseur Van Gaal de 39-jarige Beuker aan te stellen als directeur voetbal. Hij kende Beuker van zijn tijd bij AZ, waar hij veertien jaar (2007-2021) sturing gaf aan talent- en voetbalontwikkeling. Maar AZ is geen Ajax blijkt maar weer eens. Voor Beuker is er daarom nog een wereld te winnen in het topvoetbal als hij bij Ajax voor het eerst in de schijnwerpers verschijnt.”