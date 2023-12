Valentijn Driessen ziet Noa Vahle iets doen wat Op1-kanonnen nalaten

Valentijn Driessen heeft Noa Vahle in zijn column in De Telegraaf een compliment gemaakt. Vahle legde onlangs Gijs de Jong, secretatis-generaal van de KNVB, het vuur aan de schenen. Dat lukte Op1-presentatoren Charles Groenhuijzen en Carrie ten Napel volgens Driessen niet toen De Jong afgelopen week te gast was in de talkshow.

"Als de bekende drol in de pispot, zo draaide en keerde secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB zich toen hij zich verantwoordde voor de radiostilte vanuit Zeist over Saoedi-Arabië als verwachte organisator van het WK 2034. Tenminste, tijdens het serieuze, journalistiek inhoudelijke interview door Noa Vahle bij Vandaag Inside. Zij zette De Jong tegen de muur en ontnam de KNVB-bobo zijn geloofwaardigheid", begint Driessen zijn column.

Artikel gaat verder onder video

Dat lukte 'de zogenaamde ervaren topjournalisten' Groenhuijzen en Ten Napel volgens Driessen bij Op1 niet. "Of beter, het duo had geen zin om hun KNVB-gast Gijs de Jong het vuur aan de schenen te leggen. Het ging over koetjes en kalfjes, de sensationele plaatsing van de Oranje-vrouwen voor de Final Four van de Nations League, de kandidatuur voor het WK-vrouwen van Nederland, België en Duitsland voor 2027 en tussen neus en lippen door even over Saoedi-Arabië. De Jong smoesde zich uit een stekelige vraag en kreeg verder vrij spel."

Volgens Driessen had het Op1-duo geen zin om de officier van justitie te spelen. "Want het moest wel gezellig blijven bij de naborrel. Dus De Jong hoefde niet te antwoorden op de vraag of het Nederlands elftal het WK boycot als Saoedi-Arabië nog steeds executies uitvoert, vluchtelingen doodschiet, arbeidsmigranten uitbuit, mensen van de Lhbtiq+-gemeenschap gevangen neemt of de doodstraf oplegt en vrouwen geen gelijke rechten hebben."

Driessen ziet het verdwijnen van op1 in dat kader niet als een gemis. "De geïnterviewde is zo sterk of zwak als zijn interviewer. Een jaar geleden had Vahle De Jong al eens klemgezet en daar borduurde ze op voort. Tijdens het WK in Qatar een jaar geleden staken de geruchten de kop op dat Saoedi-Arabië op pole position lag voor het WK 2030 of 2034. Daarmee geconfronteerd zei De Jong in 2022 stellig dat de KNVB nooit akkoord zou gaan met een WK in Saoedi-Arabië."