Van Hanegem kraakt basisklant Feyenoord: 'Verschrikkelijk'

Willem van Hanegem is opvallend kritisch op Feyenoord-verdediger David Hancko. De centrale verdediger speelt in zijn ogen veel te weinig diep, maar juist breed. En de keren dat hij wel diep speelt, gaat het telkens mis.

In de Willem & Wessel Podscast van het Algemeen Dagblad uit De Kromme zijn frustraties over Hancko, die in zijn ogen veel te traag en slordig opbouwt bij Feyenoord. “Elke keer vraagt de middenvelder de bal als er een opening komt. Maar nee, dan gaat de bal wéér terug”, analyseert Van Hanegem, die constateert dat de middenvelders zich daardoor helemaal stuklopen. “Dat doet Hancko, die links in het centrum speelt zo overdreven. Dat is echt verschrikkelijk.”

“Hij geeft maar zelden of nooit een bal diep of cross”, vervolgt het Feyenoord-icoon. “En acht of negen van de tien keer, is die bal dan niet goed. Als linksback was hij geweldig om te zien”, vond Van Hanegem. Daar staat Quilindschy Hartman echter al bij de Rotterdammers. “Maar daarom hoeft Hancko niet elke bal die hij krijgt, niet naar voren, maar breed te spelen.” Hancko zou volgens Van Hanegem veel meer open moeten staan als hij de bal aanneemt, om de ballen makkelijker naar voren te krijgen.

Contract Hancko

Feyenoord kwam vrijdag met contractnieuws over de Slowaak, wiens contract tot en met de zomer van 2028 is verlengd. De verdediger stond tot 2026 onder contract bij de Rotterdammers, maar beide partijen zijn een verlenging van twee jaar overeengekomen.

“Ik ben er elke keer weer trots op dat ik het shirt van Feyenoord draag en in een kolkende Kuip mag spelen voor een uitzinnig publiek, dus langer bijtekenen was een makkelijke beslissing”, aldus Hancko op de clubsite. “Mijn eerste jaar bij Feyenoord was met het landskampioenschap al heel bijzonder, ik ben hier op mijn plek in Rotterdam en ik kijk uit naar wat de toekomst brengt. Ik ben ervan overtuigd dat er nog genoeg moois in het verschiet ligt. Daar wil ik natuurlijk onderdeel van uit blijven maken.”

