Van Hanegem tipt Slot bij Feyenoord: 'Écht een goede speler'

Willem van Hanegem stelt dat Javairo Dilrosun (25) weer meer kansen moet krijgen in de hoofdmacht van Feyenoord. De buitenspeler gaf tegen FC Volendam een cruciale assist op Santiago Giménez, nadat hij voor het eerst sinds een aantal maanden weer eens speeltijd kreeg. De Kromme vindt de buitenspeler echter een uitstekende aanvaller.

“Dilrosun is écht een goede speler”, loofde Van Hanegem in de Willem & Wessel Podscast van het Algemeen Dagblad. “Hij heeft heel veel kwaliteiten, hoor. Maar ook hij is zo’n speler… Hij had heel even een periode van een aantal wedstrijden, dat het totaal niet loopt. Dan is het verschrikkelijk om te zien.”

Artikel gaat verder onder video

Dilrosun kwam dit seizoen over alle competities tot slechts 45 speelminuten bij Feyenoord, terwijl de buitenspelers wisselvallig zijn dit seizoen, vindt Van Hanegem. Volgens hem zou het kunnen helpen als Slot een linkspoot op links zou zetten en een rechtspoot op rechts. “Als ze met vijf man in de zestien staan. Waarom kan een linksbuiten dan niet op links en een rechtsbuiten op rechts?”, vraagt hij zich hardop af.

Minteh deed het tegen Atlético Madrid een aantal minuten aan de voor hem andere kant dan hij opgesteld stond. “Hij kreeg op links een bal en roste de bal over. Maar dat was voor hem aan de goede kant. Het gekke was: hij ging meteen weer naar de andere kant. Laat hem eens aan de linkerkant staan”, tipte Van Hanegem aan Slot.