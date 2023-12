VAR eist hoofdrol op in Rotterdam: Sparta met tien man razendsnel op achterstand tegen Twente

De VAR heeft zondagmiddag een hoofdrol voor zich opgeëist in de slotfase van de eerste helft van het duel tussen Sparta Rotterdam en FC Twente. In blessuretijd trok scheidsrechter Joey Kooij in eerste instantie geel voor Spartaan , die op de enkel van tegenstander Michel Vlap ging staan. Na ingrijpen vanuit Zeist werd dat echter omgezet in direct rood, waarna nog geen minuut later de score opende.

Het eerste bedrijf leek te gaan eindigen in een 0-0 gelijkspel, maar toen de blessuretijd was ingegaan veranderde er nog een heleboel in korte tijd. Eerst vergreep Bakari zich aan Vlap, waarna Kooij hem de gele kaart voorhield. Na een interventie vanuit Zeist besloot hij de back echter alsnog naar de kant te sturen.

Bakari was nog amper van het veld verdwenen toen Steijn van dichtbij het numerieke overwicht van de Tukkers in een doelpunt wist om te zetten: 0-1. Daarbij leek de aanvallende middenvelder de bal wel met zijn hand te hebben beroerd, maar deze keer bleef het stil vanuit de videoscheidsrechter en dus gaat Twente met een kleine voorsprong én een man meer de kleedkamers in.

"Volgens mij neemt Steijn 'm op z'n borst snel aan en daarna schiet hij ook heel snel", oordeelt ESPN-analist Marciano Vink in het voordeel van de Tukkers. Ook de rode kaart was in zijn ogen terecht: "Bakari kan niet bij de bal, Vlap schermt hem goed af en hij gaat op zijn achillespees of kuit staan. Ik betwijfel of hij dit bewust doet, dit is gewoon heel clumsy, onhandig. Maar hier kan je rood voor geven."

