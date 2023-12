Vaste gast Vandaag Inside komt goed weg: 'Hij wordt niet gecanceld, maar...'

De uitspraken van Özcan Akyol over boa's hebben nogal wat stof doen opwaaien. Victor Vlam verwacht niet dat de opiniemaker gecanceld wordt door Vandaag Inside. Wel denkt de mediakenner dat Akyol geluk heeft dat het programma een winterslaap houdt.

Akyol baarde vorige week opzien door aan tafel bij Vandaag Inside boa's te beschimpen. "Als je niks meer kan, word je boa", zei hij. Johan Derksen deed daar zelfs nog een schepje bovenop. "Het zijn afgekeurde agenten. Zij willen geen boa worden, want niemand wil boa worden", zei het boegbeeld van het programma.

Later in de week kwam Derksen enigszins terug op zijn woorden. "Als je achteraf kijkt, had het wel een tandje minder gekund. Het werd een beetje belachelijk gemaakt", zei Derksen, die bijval kreeg van presentator Wilfred Genee. "We vellen makkelijk oordelen met z’n allen, ook in dit programma. Het is een beetje uit de hand gelopen, bij ons ook."

Met zijn uitspraken gaf Genee een 'flinke reprimande' aan Akyol, stelt Vlam. "Zijn kritiek op boa's had wel iets minder gekund volgens Wilfred. Een fout erkennen is niet iets wat ze vaak doen", schrijft de mediakenner op X. Of dit het einde is van Akyol in Vandaag Inside? "Ze zijn principieel tegen het cancellen van mensen dus dat verwacht ik niet. Maar als de winterstop niet na vandaag begon, hadden ze hem waarschijnlijk een paar weken even niet gebeld."