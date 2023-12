'De geloofwaardigheid van Louis van Gaal bij Ajax gaat eraan'

Louis van Gaal moet bij Ajax rigoureus ingrijpen. Volgens Mike Verweij moet de technisch adviseur van de Amsterdammers aandringen op grote veranderingen binnen de club, anders kan zijn geloofwaardigheid weleens op het spel staan.

Dat stelt de journalist in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf. “Michael van Praag is op een leeftijd gekomen, waarop je milder wordt. Hij wil het liefst geen keiharde maatregelen nemen”, zei Verweij over de situatie in Amsterdam. “Het liefst bewaart hij de goede vrede, maar dat kan op sommige momenten niet. Zijn geloofwaardigheid staat op het spel, net als die van Van Gaal, de nieuwe bestuursraad en die van Leo van Wijk.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Verweij moet de complete Raad van Commissarissen worden weggestuurd. “Die hebben allemaal zitten slapen, ondanks dat er een vergoeding moest komen voor de commissarissen. Het enige dat ze moesten doen, was controleren bij Mislintat. En dat hebben ze niet gedaan. Ze moeten met een hogedrukspuit Ajax uitgespoten worden. Deze mensen zijn een ramp voor de club.”

De RvC, met onder anderen Cees van Oevelen, Georgette Schlick en Annette Mosman, kan worden weggestuurd door de bestuursraad, waar Ernst Boekhorst sinds kort zit. “Maar hij laat alles op zijn beloop. Ik hoor goede verhalen over Edo Ophof en Pim van Dord, maar ze moeten keihard ingrijpen. Alle commissarissen moeten vertrekken. Alleen Van Wijk, Van Praag en Blind kunnen blijven. De anderen moeten moven.”

Dat zou het einde van naast de RvC onder anderen Maurits Hendriks en Jan van Halst betekenen in Amsterdam. Verweij: “Van Halst heeft weliswaar bij Ajax gespeeld, maar heeft niet het Ajax-DNA. Dit zijn mensen die niks met Ajax hebben, maar carrièretijgers zijn. Ze hebben er een grote puinhoop van gemaakt.” Als ze niet worden weggestuurd, zegt dat veel over Van Praag en Van Wijk. “Én indirect Louis van Gaal”, vond Verweij over de adviseur van de Amsterdammers. “Ze moeten niet weglopen voor hun verantwoordelijk, anders gaat hun geloofwaardigheid eraan.”