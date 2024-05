Ramalho onthult tijdens huldiging PSV details over toekomst: ‘Dat is wat ik wil en verdien’

heeft tijdens de huldiging van PSV laten weten dat hij nog niet weet of zijn toekomst in Eindhoven of elders ligt. Waar hij volgend seizoen ook speelt, hij stelt één belangrijke voorwaarde aan de club.

“Nee, het is geen moeilijke vraag”, geeft Ramalho aan tegenover ESPN wanneer hem wordt gevraagd waar hij volgend seizoen speelt. “Ik wil blijven of vertrekken naar een club waarbij ik het gevoel heb dat ze me honderd procent willen hebben. Dat is wat ik wil. Ik weet nog niet of dat hier is, of ergens anders. Dat ga ik nog beslissen. Ik geef elke dag alles voor het team en ik denk dat ik dat ook verdien vanuit de club. Ik ga mijn tijd nemen om tot een beslissing te komen.”

Ramalho is in Eindhoven in het bezit van een aflopende verbintenis. De Braziliaan is nog altijd in gesprek met PSV over een verlenging. De verdediger had het afgelopen seizoen niet altijd even makkelijk, daar in grote wedstrijden vaak Jerdy Schouten op zijn positie centraal achterin speelde om zo meer voetbal van achteruit in de ploeg te krijgen.

