Valentijn Driessen ziet PSV grove fout maken: 'Twee jaar lang functioneert hij al niet, aan de bal is hij zo zwak!'

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat PSV er niet in is geslaagd om een kwalitatief goede rechter centrale verdediger naar Eindhoven te halen. De Chef Voetbal van De Telegraaf zag de Brabanders met miljoenen smijten op de transfermarkt, maar compleet vergeten dat versterking in de verdediging hard nodig was.

Driessen schreef donderdagochtend in zijn column voor De Telegraaf dat de directie van PSV heeft gefaald op de transfermarkt en herhaalt die oproep in een video van de krant: "Het koningskoppel Jerdy Schouten en Joey Veerman moest weer uit elkaar gehaald worden, omdat PSV geen goede rechter centrale verdediger heeft. Dat probleem is er al twee jaar. Ruud van Nistelrooij had ermee te maken. Ramalho is aan de bal zo zwak, dus dat er iemand anders in de verdediging moet staan om de opbouw te verzorgen."

Artikel gaat verder onder video

Volgens de journalist is het een fout van Earnest Stewart om tijdens het beoordelen van de selectie niet goed in te spelen op de kwaliteiten die Ramalho niet heeft: "Ik denk dat het probleem ligt bij de directie. Ze hebben voor tientallen miljoen euro's spelers gehaald en gehuurd, maar van Ramalho heeft iedereen over het hoofd gezien dat hij al twee jaar niet functioneert", geeft Driessen aan. "Dat was onder Van Nistelrooij zo en nu onder Bosz opnieuw, dan kom je een speler tekort eigenlijk."

De verslaggever van de ochtendkrant is van mening dat PSV niet kan spreken van een prachtige Europese campagne, aangezien het in de ogen van de journalist van een mindere tegenstander heeft verloren in de achtste finales van de Champions League: "Het was een unieke kans om de laatste acht te halen. Dat is een misser, dus achteraf kan je niet praten van een geweldige Europese campagne. Dit zal een smet zijn op het seizoen, honderd procent", besluit Driessen.