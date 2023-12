Vink raakt onder de indruk tijdens PSV - Arsenal: 'Dit is echt masterclass passen!'

Marciano Vink is tijdens de ontmoeting tussen PSV en Arsenal diep onder de indruk geraakt van . Peter Bosz verklapte maandag op de persconferentie dat Tillman een basisplaats zou hebben in de laatste groepswedstrijd in de Champions League en de international van de Verenigde Staten betaalt het vertrouwen van de oefenmeester terug met een uitstekend optreden. Vink geniet vooral van de passes die van de voet van Tillman komen.

Hoewel Bosz voor de nummer 10-positie al kon beschikken over Guus til, Ismael Saibari en Isaac Babadi, besloot PSV afgelopen zomer om in de persoon van Tillman nóg een aanvallende middenvelder naar Eindhoven te halen. De nummer twee van het vorige seizoen in Nederland nam de Duitse-Amerikaan op huurbasis over van Bayern München en heeft de optie om hem volgend jaar definitief vast te leggen. Het zal tegen die tijd moeten blijken of de Eindhovenaren dat gaan doen, maar het moge duidelijk zijn dat Tillman vooralsnog een uitstekende indruk maakt.

Artikel gaat verder onder video

De huurling van Bayern München is er weliswaar nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren in de ploeg van Bosz, maar in de minuten die hij krijgt stelt hij zeker niet teleur. Ook in de thuiswedstrijd tegen Arsenal in de Champions League haalt hij een goed niveau. Tillman mocht in het miljardenbal al starten tegen Sevilla (thuis) en RC Lens (uit) en in beide wedstrijden was hij belangrijk met een assist. Bij de gelijkmaker van Yorbe Vertessen tegen Arsenal fungeerde Ricardo Pepi weliswaar als aangever, maar bij veel andere aanvallen was een belangrijke rol weggelegd voor Tillman. Vink is dan ook onder de indruk. “Malik Tillman… in de basis nog niet zo goed gezien! Meestal als invaller prima, maar dit is echt een masterclass passen!”, schrijft de analist van ESPN lovende woorden.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is eveneens zeer te spreken over wat Tillman dinsdagavond laat zien. De clubwatcher is tevens onder de indruk van het optreden van Saibari. “Bij PSV maakt naast Tillman ook Saibari een uitstekende indruk op het middenveld. Een nadeel voor de Eindhovenaren kan zijn dat er scouts op de tribune zitten die dat ook zien, al gaat PSV in de winter ‘nee’ zeggen tegen (bijna) alles”, aldus Elfrink.