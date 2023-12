Voormalig PSV-technisch directeur John de Jong dicht bij topfunctie bij Belgische club

John de Jong is dicht bij een nieuwe klus. De oud-technisch directeur van PSV kan volgens diverse media, waaronder De Telegraaf en Voetbal International, aan de slag bij Club Brugge. Belgisch medium Het Laatste Nieuws meldt zelfs al dat de aanstelling zo goed als rond is.

Vorig jaar pakte De Jong zijn koffer bij PSV. Naar verluidt zou de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem zijn verloren nadat de transfer van Cody Gakpo in de zomer van 2022 afketste. Hierna kwam De Jong niet meer aan de bak en is hij dus werkloos. Club Brugge kan hier verandering in gaan brengen.

Vincent Mannaert gaat namelijk aan het einde van dit seizoen vertrekken bij de Belgische grootmacht, zo meldde de club vorige maand. Club Brugge zoekt niet naar één, maar twee opvolgers van de technisch directeur: één algemene manager en één sportieve baas. De Jong is in beeld om de taken als sportieve baas op zich te gaan nemen.

Het Laatste Nieuws weet dat de overgang al in kannen en kruiken is. Nog voor de jaarwisseling zal De Jong gepresenteerd gaan worden bij Club Brugge. De oud-PSV’er zou in januari aan de slag gaan bij de Belgische club, waar Bjorn Meijer momenteel onder contract staat.