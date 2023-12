Vrienden Ajax-beul Tim Pieters verdienen duizenden euro's aan weddenschap

Tim Pieters heeft mijn zijn heldenrol tegen Ajax ook zijn vrienden een topavond bezorgd. Zij hebben duizenden euro's verdiend door in te zetten op een doelpunt van Pieters en een zege van Hercules.

Dat nieuwtje werd na afloop van de bekerstunt van USV Hercules live op tv gedeeld door ESPN-verslaggever Aletha Leidelmeijer. "Zijn huisgenoten schijnen allemaal te hebben ingezet op een doelpunt van Pieters en winst van Hercules. Vijftienduizend euro per persoon", onthult zij.

Artikel gaat verder onder video

"Bizar. Vijftienduizend per persoon", gelooft Marciano Vink zijn oren niet. "We gaan het zo even checken. We proberen natuurlijk de kleedkamer binnen te komen, want we moeten hier het fijne van weten", aldus Leidelmeijer. "Vandaar dat hij als de brandweer ging", grapt Vink.

Of het verhaal klopt? "Er zijn wat jongens die op mij hebben ingezet. Ik zei: het zou zomaar kunnen gebeuren vanavond. Ik denk dat we dus een leuke vakantie tegemoet gaan. Ik weet niet hoeveel ze met z'n allen hebben ingezet. Ik ben benieuwd wat daaruit is gekomen", aldus Pieters.

Pieters was donderdagavond twee keer trefzeker tegen Ajax. Zijn eerste doelpunt was een intikker in de zestiende minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft schoot hij op sensationele wijze de 2-0 binnen.