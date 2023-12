Willem II mist eerste kans op periodetitel, Henk de Jong wint bij oude club

Willem II is er niet in geslaagd om vrijdagavond de tweede periodetitel te pakken. Tijdens de voorlaatste speelronde van de tweede periode had de koploper van de Eerste Divisie al in de prijzen kunnen vallen, maar door het gelijkspel bij ADO Den Haag moet het in elk geval een week wachten, want ondanks het puntenverlies heeft het dat nog wel in eigen hand.

ADO Den Haag – Willem II 1-1

In de laatste twee wedstrijden van de tweede periode had Willem II aan één overwinning genoeg om de periodetitel te pakken, maar het had het moeilijk op bezoek bij de thuisclub, die zich tactisch hadden aangepast aan de koploper van de Eerste Divisie. Toen Amir Absalem na een half uur de thuisclub op voorsprong schoot, waren de problemen voor Willem II compleet. In een serieus slotoffensief kwam er uiteindelijk nog een punt: na een geblokt schot werd de bal opnieuw ingebracht en Jeredy Hilterman tikte vogelvrij binnen. Daardoor gaat het met een voorsprong van twee punten op NAC Breda de slotdag van de tweede periode in.

Artikel gaat verder onder video

NAC Breda – TOP Oss 2-0

De nummer twee op de ranglijst van de tweede periode was NAC Breda, dat tegen hekkensluiter TOP Oss in eigen huis geen punten mocht verspelen. Een uur lang had de thuisclub moeite om de ban te breken, maar na heel slecht uitverdedigen profiteerde Sigurd Haugen van het geklungel. Daarmee was het verzet van de bezoekers nog niet gebroken, want ondanks dat NAC Breda de paal raakte, bleef de spanning tot in de slotfase in het duel, totdat Aimé Omgba in de verre hoek de tweede goal maakte namens NAC Breda.

De Graafschap – SC Cambuur 2-3

Henk de Jong blijft maar winnen met SC Cambuur. Hoewel de Leeuwarders vorige week knullig punten verspeelden in eigen huis, rekende de oefenmeester bij zijn oude werkgever wel af met De Superboeren. In een werkelijk heerlijke wedstrijd ging het alle kanten op en hadden beide ploegen wel vijf goals kunnen maken, maar stond Cambuur uiteindelijk terecht aan de goede kant van de score.

Michael Breij (counter) en Marco Tol (corner) maakten de eerste treffers namens de bezoekers, bij wie Roberts Uldrikis het duel besliste. Voor hem werd driemaal scheepsrecht: hij zag één goal afgekeurd worden wegens buitenspel en de Let liet een kans voor open doel liggen. Vlak voor tijd kopte hij uit een counter echter alsnog de derde binnen, waardoor ook Cambuur nog een kansje houdt op het winnen van de tweede periodetitel én komt de tweede plek in de reguliere competitie ook in beeld. Daar veranderde de late aansluitingstreffer van Donny Warmerdam niets meer aan.

FC Groningen – Telstar 2-0

De lach is terug bij FC Groningen. Na een dramatische seizoensstart heeft Dick Lukkien met de vierde zege op rij de weg omhoog definitief ingeslagen. Twee treffers van Luciano Valente binnen twintig minuten – waarbij er voor de eerste goal wel een overtreding gemaakt leek te worden – zorgden voor een blije Euroborg. Hoewel de voet daarna van het gaspedaal ging bij de thuisclub, wonnen de Noordelingen in eigen huis uiteindelijk relatief eenvoudig. Daarmee is FC Groningen de laatste zes duels ongeslagen, waarvan de laatste vier werden gewonnen. Daarmee komen de play-offplekken via de reguliere competitie weer in zicht voor de degradant van vorig seizoen.

Overige uitslagen:

FC Eindhoven – FC Emmen 3-2

Helmond Sport – MVV 1-2

VVV-Venlo – FC Dordrecht 3-1

Roda JC – Jong PSV 2-1