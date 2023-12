Zelden vertoond: studio van ESPN applaudisseert voor interview van Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh maakte zaterdagavond een schitterend doelpunt voor FC Volendam in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2 winst). De vleugelaanvaller verscheen na afloop opgewekt voor de camera en oogstte met zijn interview zelfs applaus in de studio van ESPN.

FC Volendam blijft voorlopig hekkensluiter in de Eredivisie, maar kan door de driepunter in Friesland wel weer naar boven kijken. Het verschil met de nummer vijftien RKC Waalwijk bedraagt nog maar drie punten. Verslaggever Toine van Peperstraten trekt in het interview met Ould-Chikh de parallel met vorig seizoen, toen FC Volendam zich dankzij een indrukwekkende krachttoer in de tweede seizoenshelft toch nog wist te handhaven in de Eredivisie

“Waren we al afgeschreven dan?”, reageert Ould-Chikh met een brede glimlach. “Vorig jaar hadden we zes punten in de winterstop. Nu hebben we elf punten. Volgens mij is het zo dat als je na de winterstop één keer wint, je alweer boven de degradatiestreep staat. Zo snel kan het gaan.”

“Ah, dit is zo puur!”, reageert presentatrice Aletha Leidelmeijer in de studio van ESPN op het interview van Ould-Chikh. Vervolgens zet het publiek in de studio een applaus in. Leidelmeijer: “Ja, hier applaudisseer je voor. Mooi interview, heerlijk ventje ook!” Vink: “Ja, fantastisch. Super. En het is hem gegund, absoluut.”