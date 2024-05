Voormalig scout Ajax en FC Twente aangesteld als technisch directeur bij FC Volendam

Patrick Busby is door FC Volendam aangesteld als de nieuwe technisch directeur. De 51-jarige Busby tekent bij de Palingboeren een contract voor drie jaar en zal de gedegradeerde club, waar het afgelopen seizoen nogal onrustig was op bestuurlijk gebied, weer naar de Eredivisie moeten helpen.

“De afgelopen dertig jaar heb ik veel geleerd als scout, in verschillende competities en op diverse continenten ben ik werkzaam geweest. Ook heb ik een aantal jaren als onafhankelijk scout gewerkt in Zuid-Amerika", aldus Busby op de officiële website van FC Volendam. “Vanuit die rol heb ik ook de andere kant van de onderhandelingstafel ervaren. Ik hoop dat al deze ervaringen mij zullen helpen in mijn nieuwe rol als technisch directeur.”

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen jaren was Busby werkzaam als hoofdscout bij FC Twente, waar hij nauw samenwerkte met technisch directeur Jan Streuer. “Dat was een situatie die vanaf de start vergelijkbaar is als bij Volendam: weinig budget, geen hoofdtrainer, geen hoofdscout en een selectie die een metamorfose moest ondergaan. Een prachtige uitdaging waar ik heel erg naar uit kijk.”

Busby was de afgelopen jaren werkzaam bij Ajax, FC Groningen, Brighton & Hove Albion, Hamburger SV en FC Twente. Het is voor de 51-jarige Haarlemmer de eerste keer dat hij in de voetbalwereld als technisch directeur aan de slag gaat.

