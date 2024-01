Officieel: eerste Ajax-miljoenenaankoop van Mislintat vertrekt alweer uit Amsterdam

Het hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht, maar de rentree van bij FC Metz is nu ook definitief. De aanvaller maakte in de voorbije transferzomer nog voor een bedrag van liefst zestien miljoen euro de overstap naar Ajax, maar kwam er in de eerste seizoenshelft totaal niet aan te pas in Amsterdam. Mikautadze maakt het huidige seizoen op huurbasis af bij zijn vorige werkgever. De club uit de Ligue 1 heeft een optie tot koop bedongen.

Menig Ajax-fan zal de transferzomer van 2023 niet snel vergeten. De Amsterdammers namen in een vroegtijdig stadium afscheid van Dusan Tadic, Jurriën Timber en Edson Álvarez en zagen op de valreep ook nog Mohammed Kudus vertrekken naar de Premier League. Ajax was er alles aan gelegen voor het verstrijken van de markt nog een vervanger voor Kudus binnen te hengelen. In die zoektocht kwam het uiteindelijk uit bij Mikautadze. De Georgiër scoorde er in het afgelopen seizoen lustig op los in de Ligue 1 en had daarmee een behoorlijk aandeel in de promotie van FC Metz naar het hoogste niveau van Frankrijk.

Ajax telde een bedrag van liefst zestien miljoen euro neer voor de komst van Mikautadze, die een paar dagen na zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA op bezoek bij Fortuna Sittard meteen aan de aftrap verscheen. De aanvaller kon echter geen potten breken en kon niet voorkomen dat Ajax na het gelijkspel bij Excelsior wederom duur puntenverlies leed (0-0). Het was meteen ook de laatste keer dat Mikautadze onder Maurice Steijn aan een wedstrijd mocht beginnen. Na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van 't Schip werd er het niet beter op voor Mikautadze. Hij kreeg in de uitwedstrijd tegen Almere City nog wel een kans, maar werd al in de rust gewisseld.

De aanvaller liep er verloren bij en dat was in de dramatische bekerwedstrijd tegen de amateurs van Hercules niet anders. Grote kans dat Mikautadze in De Galgenwaard zijn laatste opwachting maakte in Ajax-shirt. Hij maakt het huidige seizoen op huurbasis af bij zijn vorige werkgever FC Metz. De Fransen kunnen hem in de zomer definitief overnemen van de Nederlandse recordkampioen. Ajax noemt in het persbericht niet het bedrag waarvoor Mikautadze door FC Metz na dit seizoen over te nemen is, maar dat bedraagt naar verluidt tien miljoen euro. Mikautadze kwam negen keer in actie voor Ajax. Hij wist niet te scoren en gaf ook geen assist.