Ajax krijgt transfertips: ‘Dat is echt cruciaal om de wederopstanding te versnellen’

De prioriteiten van Ajax op de transfermarkt zijn bekend. De Amsterdammers hopen zich deze maand al te versterken met een ervaren middenvelder, maar zijn op de achtergrond ook op zoek naar nieuwe impulsen voor de achter- én voorhoede. Sonny Silooy denkt dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie er vooral goed aan doet om ervaring binnen te halen.

De transferzomer van 2023 zal nog lang op het netvlies van menig Ajax-fan blijven staan. Daarin nam de club niet alleen afscheid van een groot aantal sterkhouders, waaronder Dusan Tadic, Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Het telde ook meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van nieuwe spelers. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat dacht met ‘zijn’ versterkingen Ajax weer terug aan de vaderlandse top te kunnen krijgen, maar niets is minder waar. De hoofdstedelingen vonden zich na de nederlaag tegen PSV op 29 oktober (5-2) terug op de laatste plaats. Onder John van ’t Schip zijn ze inmiddels opgeklommen naar de vijfde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Maar dat er nog veel moet gebeuren voordat er weer om de prijzen gespeeld kan worden, is duidelijk. Silooy, die verdeeld over twee periodes ruim 300 wedstrijden speelde voor Ajax en zes keer kampioen van Nederland werd, is kritisch op het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. “Ik ben best optimistisch, maar niet over de voorbije jaren, waarin zonder scoutingsrapporten spelers werden gehaald en een Duitser een elftal aan buitenlanders vast kon leggen”, zegt de voormalig voetballer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar de eerste stappen zijn nu gezet met oude bekenden als Van Praag, Van Gaal en Blind (Danny, red.) weer aan het roer. Zij hielpen Ajax begin jaren 90 aan successen en kunnen de club weer de basis van eigen jeugd en herkenbaar voetbal laten zien.”

Van de spelers die afgelopen zomer door Mislintat naar Amsterdam zijn gehaald, zijn er nog maar weinig een aanwinst gebleken. Georges Mikautadze, die voor liefst zestien miljoen euro de overstap maakte van FC Metz naar Ajax, is zelfs alweer teruggekeerd naar Frankrijk. Niet voor niks gaf Van ’t Schip in de laatste wedstrijden voor de winterstop vaker voor een speler uit de eigen jeugdopleiding. “Ajax moet alleen een speler halen die beter is dan wat je hebt. Daarin was de balans zoek”, stelt Silooy. “Die herstellen kan best snel. Natuurlijk moet je snel afscheid nemen van spelers die niet geschikt blijken. Dat kan in een paar transferperiodes.”

Volgens Silooy is het heel belangrijk dat Ajax ervaring naar de Johan Cruijff ArenA haalt. Met Davy Klaassen en Tadic vertrokken afgelopen zomer twee geroutineerde spelers uit de Johan Cruijff ArenA. Silooy noemt het aantrekken van ervaring ‘cruciaal’. “Kijk naar het verleden: Ronald Spelbos, Johan Cruijff, Arnold Mühren, Frank Rijkaard, Danny Blind, Daley Blind, Tadic, allemaal hielpen ze Ajax op hun oude dag bloeien en groeien.” Of Ajax erin slaagt om de selectie deze maand al dusdanig te versterken, zal moeten blijken. Met een paar gerichte aankopen kan het zomaar ‘zo omslaan’, denkt Silooy. “Kijk hoe goed dat bij PSV is gevallen, met Peter Bosz als coach. Dat kan bij Ajax ook, met een paar echte leiders. Dan doen ze komend seizoen weer wee.”