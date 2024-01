Franse tandem doorslaggevend in Markermeerderby tussen FC Volendam en Almere City

Almere City is uitstekend uit de winterstop gekomen. De ploeg van trainer Alex Pastoor was zondagmiddag in de Markermeerderby met 0-1 te sterk voor thuisclub FCVolendam. De Franse tandem - Yoan Cathline zorgde al vroeg in de eerste helft voor de beslissende treffer: eerstgenoemde passeerde de Volendamse doelman al na twaalf minuten op aangeven van zijn landgenoot.

Volendam, waar Regilio Simons debuteerde op de bank, had in de eerste helft qua percentage meer balbezit dan in de vorige twee wedstrijden bij elkaar opgeteld. Volendam deed echter bijzonder weinig met dit balbezit en Almere liet zijn tegenstander dan ook graag het spel maken. Na een aantal minuten kreeg Kornelius Hansen een grote kans na een te zachte terugspeelbal van Damon Mirani, maar de inzet van de Noor ging naast. Volendam kreeg in de eerste helft één grote kans via Oskar Buur. Hij werd bediend door Zach Booth en stond ineens oog in oog met Almere-goalie Nordin Bakker. Laatstgenoemde had een goede redding in huis om de stand gelijk te houden. Na iets meer dan tien minuten voetballen was het dan toch Almere City dat de ban wist te breken. Yoann Cathline gaf de bal laag voor richting Thomas Robinet die goed voor zijn tegenstander kwam en met een echte spitsengoal de 1-0 binnen wist te schieten. De ploeg van Alex Pastoor had Volendam nog meer pijn kunnen en eigenlijk moeten doen in de eerste helft. Zo hielp Hansen twee reuzenkansen om zeep. Helemaal alleen ging hij op het doel af, maar zijn stiftje werd gekeerd door Mio Backhaus. Even later gaf Peer Koopmeiners een uitstekende pass waarna Hansen vanaf een heel dichtbij naast schoot. Volendam bleef slordig in balbezit en mocht zo van geluk spreken dat het maar 0-1 was bij de rust.

Het spelbeeld in de tweede helft was hetzelfde als in de eerste. Volendam had de bal, maar beschikte niet over de kwaliteiten om daar iets nuttigs mee te doen. De ene na de andere bal werd zomaar over de zijlijn heen geschoten en zo nu en dan kwam Almere er gevaarlijk uit. Zo kreeg Robinet met het hoofd de kans om zijn tweede te maken, maar hij kopte van dichtbij naast het doel. Het trainersduo Simons en Dingsdag probeerden het tij nog te keren met een hoop wissels, maar ook met vers bloed wist Volendam niet gevaarlijk te worden. Bij Almere City mocht Jason van Duiven zijn debuut maken, de huurling komt over van PSV waar hij er namens Jong PSV flink op los scoorde. Beide ploegen werden niet meer gevaarlijk en de wedstrijd ging als een nachtkaars uit.

Door deze overwinning stijgt Almere City naar de twaalfde plek op de ranglijst en zijn de play-offsplekken op maar twee punten afstand. Volendam moet zich echt zorgen gaan maken en staat op een gedeelde laatste plaats met Vitesse dat later op de dag nog in actie komt. Niet alleen de plaats op de ranglijst baart zorgen, maar ook de manier van spelen waar Volendam mee voor de dag kwam was weinig hoopgevend.