Van der Meijde kraakt Feyenoorder keihard af terwijl Arne Slot naast hem zit

Andy van der Meijde heeft Arne Slot duidelijk gemaakt dat hij geen hoge pet op heeft van . Tijdens de nieuwste aflevering van Bij Andy in de auto, waarin de oud-voetballer Feyenoord-trainer Slot ontvangt, geeft Van der Meijde zijn duidelijke mening over de Gambiaanse vleugelaanvaller.

“Ik denk dat je iets aan die buitenkanten moet doen”, begint de voormalig aanvaller. Slot schiet meteen in de lach als hij de suggestie van Van der Meijde hoort. “Ik zweer het! Die Minteh, misschien is het een fantastische jongen, hij is hartstikke snel, maar ik vind hem onrustig aan de bal. Als hij een voorzet kan geven, is hij het overzicht kwijt”, zegt de oud-prof van onder meer Ajax en FC Twente.

Slot is het eens. “Dat klopt, maar dat is denk ik ook de reden dat Newcastle United hem verhuurd heeft aan ons. Zij zien, net als wij, heel veel talent in hem. Maar hij is nog niet ‘af’. Dat is de plek die wij om dit moment innemen in de voetbalpiramide”, zegt de Feyenoord-trainer. “Als hij zo’n overzicht had aan de bal om iedere voorzet te geven, was hij wel bij Newcastle gebleven.”

De Rotterdammers moeten het op dit moment stellen zonder Minteh. De aanvaller is met Gambia actief op de Afrika Cup. Op dat toernooi kwam Minteh afgelopen maandag in actie, toen zijn elftal met 3-0 verloor van Senegal. Bij Feyenoord heeft de 19-jarige tot dusverre vier doelpunten gemaakt in zeventien wedstrijden.