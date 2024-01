Vermeulen komt met uiterst pijnlijke constatering voor Ajax: 'Daar lijkt het wel op'

is vooralsnog de enige geslaagde aankoop van Sven Mislintat bij Ajax. Dat constateert Arno Vermeulen. De verslaggever van de NOS wil er nog wel ‘een beetje voorzichtig’ mee zijn, maar volgens hem heeft het er alle schijn van dat van alle nieuwkomers die afgelopen zomer arriveerden in de Johan Cruijff ArenA alleen de Duitse doelman gaat slagen in Amsterdam.

En daar zag het er in eerste instantie zeker nier naar uit. Ajax verbaasde vriend en vijand door afgelopen zomer vijf miljoen euro te betalen voor de komst van Ramaj. De doelman maakte de overstap van Eintracht Frankfurt, waarvoor hij slechts twee keer in actie was gekomen. Ook bij Ajax moest Ramaj in eerste instantie genoegen nemen met een reserverol. Tot verbazing bij velen koos Maurice Steijn na het geblesseerd wegvallen van Gerónimo Rulli niet voor Ramaj, maar Jay Gorter als nieuwe eerste keus onder de lat.

Dat was tegen het zere been van Mislintat in. Na het uitvallen van Gorter in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) kwam Ramaj alsnog in het elftal. Hij raakte zijn plaats onder de lat niet meer kwijt. De Duitser behoort inmiddels tot de weinige lichtpunten in het sombere seizoen van Ajax. Hij was zondag op bezoek bij Go Ahead Eagles nog de grote sta-in-de-weg van de Deventenaren, die kans op kans kregen maar de goalie uiteindelijk slechts tweemaal wisten te passeren. Ramaj verrichtte liefst tien reddingen, het hoogste aantal voor een Ajax-keeper sinds de statistieken worden bijgehouden (seizoen 2010/11).

Het optreden van Ramaj in De Adelaarshorst kwam uiteraard ook in Studio Voetbal ter sprake. Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg aan tafelgenoot Vermeulen of Ramaj de ‘enige geslaagde aankoop’ is van Mislintat. De Duitser haalde afgelopen zomer naast zijn landgenoot ook Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Anton Gaaei, Jakov Medic en Branco van den Boomen naar Amsterdam. “Daar moeten we nog een beetje voorzichtig mee zijn, maar daar lijkt het wel op. Eén op tien, is dat een slechte score?”, antwoordde Vermeulen cynisch.