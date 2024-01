Arsenal maakt Ajax zenuwachtig met plannen voor nieuwe transfer

Arsenal denkt erover na een poging te ondernemen om over te nemen van Ajax, zo bericht The Telegraph. De zeventienjarige verdediger wordt al langere tijd in de gaten gehouden door de Engelse topclub, die afgelopen zomer Jurrïen Timber bij de Amsterdamse club weghaalde.

Mikel Arteta wil zijn defensieve opties graag vergroten en Hato past vanwege zijn veelzijdigheid in de profielschets van de trainer van Arsenal. De verdediger van Ajax kan zowel als centrale verdediger als linksback uit de voeten. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt nog achttien maanden door, tot de zomer van 2025. Ajax hoopt Hato langer aan boord te houden.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Arteta meer keuze in de achterhoede wenst, lijkt de kans groter dat Arsenal zich pas in de zomer bij Ajax voor Hato gaat melden. Afgelopen zomer deden de clubs ook al zaken. Toen werd Timber voor veertig miljoen euro (plus vijf miljoen euro aan variabelen) verkocht aan de club die op dit moment de vierde plaats in de Premier League bezet.

Ajax bereidt zich op dit moment met Hato voor op het tweede deel van het seizoen. Daarin hopen de Amsterdammers de slechte smaak van de eerste seizoenshelft enigszins weg te spoelen. Ajax bezet na zestien speelrondes de vijfde plaats in de Eredivisie. Op 14 januari hervat de ploeg van trainer John van 't Schip de competitie met een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.