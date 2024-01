Barton gaat nóg een stap verder: oud-prof haalt Tweede Wereldoorlog erbij in walgelijke tirade richting Union Berlin

Joey Barton doet er alles aan om het zichzelf onmogelijk te maken in de maatschappij. De oud-prof ligt onder vuur nadat hij Eni Aluko en Lucy Ward, twee vrouwelijke voetbalcommentatoren van ITV, vergeleek met seriemoordenaars Fred en Rose West. ITV plaatste vrijdagavond een statement over de woorden van Barton, maar de oud-voetballer neemt geen enkel woord terug en gaat zelfs nog een stapje verder.

“Hoe kan ze (Lucy Ward, red.) nou praten over mannenvoetbal? Ze kan niet eens fatsoenlijk tegen een bal trappen. Het commentaar van de bekerwedstrijd tussen Everton en Palace bereikte donderdagavond een nieuw dieptepunt. Eni Aluko en Lucy Ward, de Fred en Rose West van het voetbalcommentaar. Haal ze weg bij het mannenvoetbal en van de televisie. Ze zijn er alleen, omdat er per se een vrouw moet staan. Diversiteit, gelijkheid en inclusie is een hoop onzin. Allemaal over de rug van dat Black Lives Matter geneuzel. Cancel me maar, het maakt me niet meer uit!”, luidde de tirade van Barton.

Artikel gaat verder onder video

ITV reageerde hierop door middel van een statement: “Het is duidelijk afkeurenswaardig dat Joey Barton, een ex-professionele speler met een aanzienlijke aanwezigheid op sociale media, zich op twee van onze experts, Eni Aluko en Lucy Ward, richt met zulke wraakzuchtige opmerkingen op basis van geslacht en daarbij de namen van seriemoordenaars aanroept. Schandelijk van zijn kant. Voetbal is voor iedereen.” Het Duitse Union Berlin herplaatste het bericht van ITV en staat aan de kant van het Engelse medium. “Voor al onze fans in Engeland die deze deprimerende shit volgen en het misschien niet zeker weten: we zijn er trots op dat vrouwen op onze mannenafdelingen werken, net zoals we mannen hebben die op onze vrouwenafdelingen werken. Voetbal is voor iedereen, chauvinisme kan niet winnen”, berichtte Union Berlin.

Tweede Wereldoorlog

Barton trekt zich helemaal niets aan van de reacties van de Duitse voetbalclub, en gaat zelfs een stapje verder. De oud-prof reageert op de afgrijselijke tweet met een gifje over D-Day, de geallieerde invasie van Normandië op 6 juni 1944, een cruciaal keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Daarmee is Barton nog niet klaar. “Laten we niet praten over jullie geschiedenis mannen! Eerlijk: zijn jullie vergeten hoe jullie jezelf gedroegen in het begin van de twintigste eeuw?”, schrijft de oud-prof. Het moge duidelijk zijn dat voormalig voetbaltrainer Barton zichzelf hier niet geliefd mee maakt, maar dat maakt hem helemaal niets uit, zo liet hij vrijdag weten op X.