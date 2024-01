Gregory van der Wiel is maandagavond op de première van de speelfilm Scotoe slaags geraakt met een onbekend persoon, zo onthult juicekanaal Reality FBI. De vechtpartij zou door meerdere mensen zijn gefilmd.

Waar aanvankelijk het gerucht de ronde deed dat Van der Wiel zou hebben gevochten met Denzel Slager, wordt nu gemeld dat de oud-voetballer en partner van influencer Famke Louise geen rol speelde in de vechtpartij.

Artikel gaat verder onder video

Van der Wiel was volgens Reality FBI maandagavond bij meerdere relletjes betrokken. Zo zou hij ook ruzie hebben gehad met (ex-)partner Rose Bertram. Zij zou hebben geklaagd dat Van der Wiel 'zo veel naar andere dames keek'.

De 35-jarige Van der Wiel hing enkele jaren geleden zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Gedurende zijn carrière kwam hij uit voor Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahce, Cagliari en Toronto. In totaal speelde hij 46 interlands.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.