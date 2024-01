Brobbey is de grote man bij Ajax en laat Henderson smullen in Johan Cruijff ArenA

Ajax heeft zondagavond ook de tweede wedstrijd van 2024 gewonnen. Nadat de Amsterdammers een week geleden het nieuwe jaar goed begonnen bij Go Ahead Eagles, werd er zondagavond in eigen huis overtuigend afgerekend met RKC Waalwijk (4-1). ontpopte zich tot de grote man bij de Amsterdammers, maar liet het vanaf elf meter na om zijn goede wedstrijd te bekronen met een hattrick.

Ajax heeft zich dankzij een 4-1 overwinning op RKC Waalwijk weer gemend in de strijd om plaats drie. Dankzij twee goals van Brian Brobbey én treffers van Kristian Hlynsson en Steven Berghuis liepen de Amsterdammers in op FC Twente en AZ. De nummers drie en vier verspeelden allebei onverwachts punten dit weekend. Ajax profiteerde optimaal en bracht het gat met nummer drie FC Twente terug tot zes punten. Voor RKC Waalwijk was het logischerwijs Michiel Kramer die andermaal scoorde tegen Ajax. Hij kon echter niet voorkomen dat Ajax met twee overwinningen in 2024 de maximale score behaalde.

Bij Ajax was topaanwinst Henderson nog enkel te bewonderen op de tribune, omdat de Engelsman nog niet beschikte over een werkvergunning. Daarnaast miste Ajax de Kroaten Šutalo en Sosa, waardoor trainer Van ’t Schip de jongelingen Gooijer en Martha weer een kans gunde. Gooijer maakte zijn basisdebuut voor de Amsterdammers. RKC Waalwijk kon - in tegenstelling tot Ajax - wel een beroep doen op zijn kersverse winteraanwinst. Seuntjens keerde na een half seizoen FC Utrecht terug in het geel-blauw van de Waalwijkers en verscheen direct aan de aftrap.

Ajax leek na negen minuten op rozen te zitten, nadat Brobbey het eindstation was van uitstekend voorwerk van Berghuis en Bergwijn. Het betekende doelpunt nummer tien voor de Amsterdamse spits. Een curieuze scrimmage leverde kort na de 1-0 alweer de gelijkmaker op via Kramer. De Waalwijkse aanvalsleider scoorde tegen geen enkele Eredivisieclub vaker dan tegen Ajax en dit was alweer zijn zevende treffer tegen de Amsterdammers. De ploeg van Van ’t Schip had het even moeilijk maar hervond vervolgens langzaam het ritme, waarbij Berghuis de lat trof. Tien minuten voor rust sloeg de man in vorm wederom toe. Brobbey gebruikte Gaari als draaischijf en poeierde hoogstpersoonlijk Ajax voor de tweede keer op voorsprong.

RKC Waalwijk won pas één Eredivisieduel in Amsterdam van Ajax en na een slordige start in de tweede helft van Ajax gloorde er misschien wat hoop bij de ploeg van Fraser. De thuisploeg pakte na een weifelende start echter weer de regie en een verdekt schot van Hlynsson leverde de bevrijdende 3-1 op. Kort daarna mocht Brobbey - na hands van Van den Buijs - aanleggen vanaf elf meter. RKC Waalwijk-doelman Vaessen voorkwam echter een hattrick van de aanvaller die hem in september nog een ongelukkige hoofdblessure bezorgde. Na de gemiste strafschop van Brobbey kabbelde de wedstrijd voort, waarbij RKC Waalwijk niet in de buurt kwam van een aansluitingstreffer. Berghuis zorgde met zijn fraaie tweede seizoenstreffer voor het slotakkoord. Dankzij deze probleemloze 4-1 overwinning deed Ajax dus wederom uitstekende zaken wat betreft de strijd om plek drie.