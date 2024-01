NEC heeft smaak te pakken: na Van Wermeskerken maakt ook Calvin Verdonk een absolute wereldgoal

heeft N.E.C. zaterdagmiddag op schitterende wijze op voorsprong gezet in het thuisduel met FC Twente. De linksback trof kort na rust doel met een vrije trap van 30 meter afstand die de Twentse doelman Lars Unnerstall te machtig was.

De heerlijke goal van Verdonk komt in een week waarin ook zijn ploeggenoot Sai van Wermeskerken al van zich deed spreken. In het bekerduel met Go Ahead Eagles van afgelopen woensdag trof de rechtsback doel met een heerlijke volley. Het bleek voldoende om met een 2-1 zege op de Deventenaren een plek in de kwartfinales af te dwingen.

Tegen Twente was het dus weer op fraaie wijze raak, ditmaal was Verdonk de man die de trekker overhaalde. Kort na zijn doelpunt kreeg NEC bovendien nóg een opsteker. Twente-verdediger Max Bruns mocht luttele minuten na de 1-0 gaan douchen na een forse overtreding. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof trok in eerste instantie geel, maar de VAR riep hem naar het scherm waarna de prent werd omgezet in een directe rode kaart.

