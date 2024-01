Diant Ramaj was zwaar teleurgesteld in Maurice Steijn: 'Van hem hoorde ik niets'

Ajax-doelman was zwaar teleurgesteld in Maurice Steijn toen de trainer van de Amsterdammers boven de talentvolle Duitse doelman besloot op te stellen. Ramaj was in de veronderstelling dat hij tweede doelman zou zijn in de Johan Cruijff ArenA, maar kwam in het duel tegen Heracles van een koude kermis thuis.

"Geronimo Rulli was eerste keeper, dus ik maakte me aanvankelijk geen illusies. En ik wens niemand een blessure toe. In de eerste wedstrijd van het seizoen raakte Rulli echter geblesseerd", begint Ramaj in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad: "Jay (Gorter, red.) en ik moesten warmlopen. Snel en goed doen en dan zo erin, dacht ik. Sven Mislintat had mij immers verteld dat ik nummer 2 was", vertelt Ramaj over de toenmalig technisch directeur. Mislintat werd vermoedelijk ook verrast door de keuze om de door hem gehaalde doelman op de bank te laten zitten en Gorter onder de lat te zetten.

Ramaj wist echter niet hoe Steijn naar de situatie keek, want de trainer sprak hij niet veel: "Van hem hoorde ik niets, dus ook niet dat hij een voorkeur had voor Jay", zegt de Duitse keeper over de Haagse oefenmeester. "Ik dacht ook dat het de bedoeling was dat hij verhuurd werd. Tijdens het warmlopen hoorde ik ineens ‘Jay’. Ik was verrast, ging boos en teleurgesteld op de bank zitten. Wat gebeurt hier, dacht ik. Waarom?"

Gorter bleef vervolgens een aantal wedstrijden eerste doelman, waarna ook hij een blessure opliep. Toen moest Ramaj wel worden opgesteld door Maurice Steijn en die lijn trok trainer John van 't Schip door. Zo ver, dat Rulli inmiddels op weg lijkt naar de uitgang en Ramaj eerste doelman blijft: "Achteraf was het misschien goed dat ik eerst een wedstrijd of tien vanaf de bank kon zien waar het aan schortte", geef de 22-jarige toe. "Opbouwen ging moeizaam, zonder vertrouwen ook. Toen ik erin kwam, zei ik meteen tegen onze verdedigers: speel de bal maar naar mij als je het niet weet."