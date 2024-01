Erik ten Hag pakt punt in topper en krijgt na 63 minuten spelen flinke opsteker

Manchester United heeft zondagavond de kraker tegen Tottenham Hotspur gelijkgespeeld. Op Old Trafford gaf de ploeg van Erik ten Hag tot twee keer toe een voorsprong uit handen, waardoor het duel tegen de Spurs in een 2-2 gelijkspel eindigde. Een opsteker voor Ten Hag was dat Lisandro Martínez eindelijk weer minuten maakte in het shirt van Manchester United.

Het duel begon uitstekend voor Manchester United, want Rasmus Højlund schoot The Mancunians al na twee minuten spelen op voorsprong. Een fraaie treffer van de Deense spits, die in de eerste helft van het seizoen veel kritiek kreeg wegens de kansen die hij in wedstrijden van Manchester United om zeep hielp. Lang kon de club uit Manchester echter niet genieten, want kort daarna was het Richarlison die er 1-1 van maakte.

Vlak voor rust bracht Marcus Rashford Old Trafford opnieuw in extase, want na een goede combinatie verschalkte de vleugelaanvaller Guglielmo Vicario: 2-1. The Mancunians konden ook van deze voorsprong niet lang genieten, want direct na rust maakte Rodrigo Bentancur er weer 2-2 van. In het resterende deel van de wedstrijd kreeg Manchester United maar weinig kansen, want het kwam niet verder dan twee schoten op doel. Tottenham Hotspur was ook niet meer trefzeker, waardoor de wedstrijd tussen de twee subtoppers in een remise eindigde.



Een lichtpuntje voor Erik ten Hag was dat Lisandro Martinez zijn rentree maakte op de Engelse velden. De Argentijn kampte met een langdurige blessure, maar is daar na een lang revalidatietraject weer volledig van hersteld.