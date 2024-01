Te Kloese: 'Dat vind ik wel indrukwekkend en heel mooi. Daar ben ik wel heel trots op'

Feyenoord heeft in de Eredivisie weliswaar al twaalf punten minder dan PSV en moest in de groepsfase van de Champions League z’n meerdere erkennen in Atlético Madrid en Lazio, maar in Rotterdam-Zuid overheerst in de eerste maand van het nieuwe jaar toch vooral nog de trots van het binnenhalen van de landstitel. Dennis te Kloese merkt dat de prestaties van de ploeg van trainer Arne Slot niet onopgemerkt blijven. De algemeen directeur van Feyenoord is onder de indruk van de clubs die in De Kuip komen kijken naar ‘zijn’ spelers.

Te Kloese is weliswaar ‘teleurgesteld’ over het verloop van het huidige Eredivisieseizoen, maar dat betekent niet dat dat gevoel ook overheersend is. “Ik denk dat we heel trots mogen zijn”, vertelde de algemeen directeur dinsdagmiddag op de Nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers. “We blijven een heel jong elftal hebben. We hebben natuurlijk een ongelooflijk resultaat behaald door het kampioenschap en ik hoop dat daarmee ook de basis wordt gelegd voor een stabiele continuïteit in de resultaten. Niet een fantastisch resultaat en een jaar later door de ondergrens zakken.”

Dit seizoen gaat het wat dat betreft misschien wat moeizamer dan gehoopt en toch ook wel verwacht. Feyenoord kroonde zich vorig jaar voor het eerst sinds 2017 tot landskampioen en verzekerde zich daarmee ook van rechtstreekse deelname aan de Champions League. Daarin speelde de ploeg van Slot een aantal zeer sterke wedstrijden, maar moest het uiteindelijk toch genoegen nemen met de derde plaats. In de Eredivisie is de achterstand op PSV dus al fors. “Ik denk dat de lat heel hoog gelegd mag worden, dat we er zelf ook verantwoordelijk voor moeten zijn”, zei Te Kloese. “We moeten goed analyseren wat we goed doen en goed evalueren óf we de dingen goed doen. Wát we goed doen en wat we níét goed doen. Daar moeten we eerlijk en transparant over zijn.”

Te Kloese is van mening dat Feyenoord al ‘heel veel’ dingen goed doet, maar dat het ook duidelijk moge zijn dat er nog ‘heel veel’ andere dingen beter moeten. “Ik ben bijzonder trots op het afgelopen jaar en met heel veel illusie en enthousiasme dit jaar ingegaan. Het is een fantastische groep spelers, een fantastische trainer. Buiten dat hebben we natuurlijk ook een fantastisch project”, doelt Te Kloese op onder meer de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal en de jeugdopleiding. Maar het meest trots is hij misschien wel op de ontwikkeling van het eerste elftal. “Ik krijg weleens lijstjes door met clubs die nu op de tribune zitten om naar onze spelers te kijken. Dat vind ik wel indrukwekkend en heel mooi. Daar ben ik wel heel trots op.”