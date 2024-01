Feyenoord-fans niet blij met besluit KNVB voor topper tegen FC Twente

De beslissing van de KNVB om Allard Lindhout aan te stellen als scheidsrechter voor de topper tussen Feyenoord en FC Twente van komende zondag schiet bij supporters uit Rotterdam-Zuid in het verkeerde keelgat. Zij zijn nog niet vergeten dat de arbiter vorig jaar vergat om hun club een strafschop te geven in de Grolsch Veste. Dat is niet de enige reden waarom de aanstelling van Lindhout voor de ontmoeting tussen Feyenoord en FC Twente omstreden is.

Het treffen tussen FC Twente en Feyenoord in de Grolsch Veste stond vorig jaar al vroeg in de tweede seizoenshelft op het programma. De Rotterdammers waren als koploper de winterstop ingegaan en er alles aan gelegen om het nieuwe jaar goed te beginnen. De start van 2023 verliep echter wisselvallig. De ploeg van Slot won weliswaar met overtuigende cijfers bij FC Groningen en wist ook N.E.C. te verslaan, maar kwam op bezoek bij FC Utrecht en in de thuiswedstrijd tegen Ajax niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Op het uitduel met FC Twente stond daarom best wat druk, niet in de laatste plaats omdat een week later PSV te gast was in De Kuip. Maar ook in Enschede moesten de Rotterdammers genoegen nemen met een gelijkspel. Santiago Giménez opende weliswaar na dertig minuten nog wel de score voor Feyenoord, maar Joshua Brenet bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand op 1-1. De bezoekers stapten niet alleen daarom met een zuur gevoel van het veld. Ze waren ook niet te spreken over het optreden van Lindhout. Feyenoord dacht in de slotfase recht te hebben op een strafschop na hands van Robin Pröpper. Lindhout gaf echter een vrije trap aan FC Twente, omdat Giménez een duwtje zou hebben uitgedeeld aan Pröpper.

Het besluit van Lindhout zorgde voor veel verwarring binnen en buiten het veld en dat kwam vooral door zijn handsgebaar. Collega-scheidsrechter Bas Nijhuis vroeg Lindhout in de week na het duel tussen FC Twente en Feyenoord om opheldering. “Hij wilde eigenlijk zeggen: ik heb hands gezien, maar ik wil de vrije trap de andere kant op geven. Hij had het armgebaar niet moeten maken. Het was het beste geweest als Allard hier geen handsgebaar had gemaakt, dan was er denk ik veel minder ophef over geweest”, vertelde Nijhuis in Vandaag Inside. Feyenoord-fans zijn het moment nog niet vergeten. “Die heeft nog heel wat goed te maken”, leest het onder meer op X.

PEC Zwolle bestolen

Het hierboven beschreven moment tijdens FC Twente - Feyenoord vorig seizoen is overigens niet de enige reden waarom de ogen komende zondag extra op Lindhout gericht zullen zijn. De arbiter maakte zich zaterdagavond niet geliefd bij PEC Zwolle-supporters. Het elftal van coach Johnny Jansen hield weliswaar een punt over aan het uitduel met AZ, maar mocht zich met recht beklagen na afloop. Lindhout beging in de tweede helft een grote fout door de thuisploeg een strafschop te geven nadat Davy van den Berg de bal via een teamgenoot van dichtbij tegen zijn hand kreeg. PEC Zwolle-fans vinden het ongelooflijk dat de scheidsrechter ‘na zijn wanprestatie’ Feyenoord - FC Twente mag fluiten.