Feyenoord-supporters krijgen zondagavond welkome opsteker in aanloop naar kraker tegen PSV

Feyenoord kan woensdagavond in de bekerwedstrijd tegen PSV weer beschikken over . De verdediger viel zondagmiddag uit in het duel tegen Vitesse en moest vervangen worden door Marcos López, maar Hartman lijkt op tijd fit te zijn om woensdagavond aan de aftrap te verschijnen tegen PSV.

In de eerste helft hield Hartman pijntjes over aan een duel met Marco van Ginkel, maar de linksback probeerde het vol te houden. Dat lukte niet, want nog voor de rust moest hij gewisseld worden. Dat was een tegenvaller voor Feyenoord, want zijn vervanger López behaalde niet het gewenste niveau tegen de Arnhemmers. Met het oog op de bekerwedstrijd tegen PSV zal dit wel tot wat zorgen hebben geleid bij de technische staf van Feyenoord.

Zorgen zijn echter niet nodig, want Hartman heeft op zijn eigen Instagram-account laten weten dat het goed met hem gaat en de supporters woensdag in De Kuip ziet. Daarmee lijkt het in ieder geval uitgesloten dat de verdediger de wedstrijd vanaf de zijkant moet bekijken en dat is een opsteker voor de Rotterdammers. Gezien de kwaliteiten die PSV met Noa Lang, Hirving Lozano, Johan Bakayoko en Yorbe Vertessen op de vleugels heeft, kan de nummer twee van de Eredivisie Hartman goed gebruiken.